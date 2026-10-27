El Ministerio de Educación (Minedu) prevé aprobar y publicar antes de finalizar octubre el nuevo reglamento de disciplina escolar, luego de evaluar las sugerencias recibidas durante el periodo de revisión de la propuesta, informó el ministro del sector, José Antonio Chang.

El titular de Educación señaló que, en aproximadamente 15 días, la entidad recibió 634 sugerencias relacionadas con el documento . Actualmente, estas propuestas están siendo analizadas para determinar cuáles contribuyen a mejorar las disposiciones que regirán en las instituciones educativas del país.

“Hemos recibido en estos 15 días aproximadamente 634 sugerencias, se están analizando, viendo que realmente aportan a este reglamento. Estamos seguros de que antes de fin de mes el reglamento va a ser aprobado y va a ser, como ha dicho la presidenta, lo suficientemente eficiente para sancionar a aquellos que cometan faltas”, sostuvo el ministro.

LEA TAMBIÉN: Gobierno impulsa régimen de disciplina escolar y abre consulta pública

Chang brindó estas declaraciones en Santa Anita, donde acompañó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva institución educativa N.° 1211 José María Arguedas Altamirano.

Fujimori destaca medidas preventivas y sancionadoras

Durante la actividad, la presidenta Keiko Fujimori se refirió a la propuesta de disciplina escolar y señaló que contempla disposiciones orientadas tanto a prevenir conductas inadecuadas como a establecer sanciones dentro de los colegios.

“Se ha prepublicado un reglamento de disciplina, sé que es drástico, pero va a ser necesario en nuestro país, se están tomando medidas preventivas y sancionadoras adicionales”, manifestó la mandataria.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que la propuesta de disciplina escolar contempla medidas preventivas y sancionadoras adicionales para los colegios. Foto: Presidencia.

Por su parte, el ministro Chang indicó que algunas instituciones educativas ya comenzaron a implementar medidas vinculadas con la presentación personal de los estudiantes y la aplicación de sanciones, incluso antes de que el nuevo reglamento sea aprobado y publicado oficialmente.

El funcionario sostuvo que el anuncio de la próxima normativa ha impulsado a los colegios a reforzar las reglas de convivencia y disciplina. En ese sentido, destacó que algunas instituciones ya están adoptando disposiciones para recuperar el orden y el respeto a la autoridad.

“Tenemos una gran satisfacción pues muchos de los colegios están aplicando las normas, no solamente de presentación, sino de sanción. Es decir, poco a poco se está recuperando lo que se perdió en 15 años: la disciplina, el orden, el respeto a la autoridad. En ese sentido estamos muy satisfechos de que ya, solo con el conocimiento de que habrá un reglamento esté tomándose medidas en los colegios”, sostuvo Chang.

Reglamento está en la etapa final de revisión

El ministro reiteró que el documento se encuentra próximo a concluir su proceso de revisión y que el objetivo es oficializarlo en los próximos días. La publicación permitirá conocer las disposiciones definitivas y los alcances de las medidas previstas para atender las faltas en las instituciones educativas.