La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que su Gobierno viene golpeando “fuertemente” a las organizaciones criminales, a pocos días de cumplir sus primeros 100 días de gestión. La mandataria destacó las intervenciones realizadas en los establecimientos penitenciarios y el trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado.

“El balance vendrá a los cien días, pero lo que sí creo es que nosotros estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado. Ayer, los medios de comunicación han visto el trabajo, además en conjunto con el equipo técnico del MTC, con los fiscales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, declaró ante la prensa.

Como parte de estas acciones, Fujimori señaló que se ha logrado derribar 42 antenas en cuatro penales. Asimismo, resaltó la captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales y aseguró que su administración mantendrá los esfuerzos en materia de seguridad.

“Hemos logrado derribar 42 antenas en cuatro penales. Este es un trabajo que se inicia con mucha fuerza. Se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”, agregó.

La presidenta señaló que su gestión busca destrabar proyectos paralizados en educación, salud, vivienda, agua y saneamiento. Foto: Presidencia.

Acciones frente al Fenómeno El Niño

En otro momento, la jefa de Estado se refirió a las medidas de prevención frente a los efectos del Fenómeno El Niño. Según indicó, se han realizado trabajos de limpieza en los cauces de los principales ríos, aunque remarcó que la preparación requiere la participación conjunta de las autoridades y la ciudadanía.

“Se han limpiado los cauces de los ríos más importantes, pero acá también hago un llamado a la población de que este es un trabajo de preparación en conjunto. Agradezco también al sector privado que viene colaborando con nosotros”, sostuvo.

La presidenta también mencionó las iniciativas impulsadas en los sectores de educación, salud, vivienda, agua y saneamiento. Al respecto, indicó que su gestión busca reactivar proyectos que permanecían paralizados y conseguir los recursos necesarios para concretarlos.

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“Son, digamos, iniciativas que estamos destrabando. Hemos encontrado miles de proyectos paralizados y estamos en ese esfuerzo de lograr los financiamientos y hacer realidad e inaugurar las obras”, manifestó.

Finalmente, Fujimori reconoció que aún existen aspectos por corregir en su administración, en el marco del balance que presentará al acercarse sus primeros 100 días en el cargo. “Hay cosas que mejorar. En ese esfuerzo estamos”, concluyó.