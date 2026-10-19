La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno lanzará un amplio paquete de medidas para destrabar obras paralizadas a nivel nacional, a fin de impulsar proyectos de infraestructura.

“Y así como ustedes, a nivel nacional, nosotros hemos recibido todas las obras paralizadas. Todas las obras, diciéndonos, no hay recursos, no hay presupuesto. Pero yo les quiero decir que con el Gabinete que tenemos vamos a lanzar un paquete muy grande para poder destrabar estas obras”, afirmó la mandataria durante la inauguración de proyectos de electrificación en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu.

En esa línea, la jefa de Estado señaló que estas acciones permitirán atender necesidades de infraestructura educativa, agua y alcantarillado en Iberia, así como el proyecto de un nuevo hospital en Puerto Maldonado. Asimismo, anunció que promoverá una visita del ministro de Salud para conocer directamente la situación de los servicios sanitarios de la región.

Seguidamente, reafirmó su compromiso de continuar impulsando proyectos para las localidades fronterizas, donde consideró fundamental fortalecer la presencia del Estado mediante inversiones que respondan a las necesidades de sus habitantes.

“Cuando se habla de fronteras vivas, no solamente significa que flamee una bandera, que es importante, pero significa también que el Estado tiene que hacerse presente con obras concretas, con resultados”, enfatizó.

En ese contexto, la mandataria expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento de la infraestructura eléctrica y aseguró que su gestión continuará promoviendo nuevas intervenciones en Madre de Dios.

“Esto recién comienza. Este Gobierno recién empieza y a partir de ahora traeremos nuevas obras. Los presupuestos llegarán aquí a Iberia y a todos los distritos de Madre de Dios”, subrayó.

Durante su viaje de trabajo número 22, la presidenta Keiko Fujimori inauguró la línea de transmisión de 138 kV Puerto Maldonado–Iberia y la nueva Subestación Eléctrica Iberia, que permitirán incorporar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a 122 000 habitantes de Nueva Pacarán, Alerta, San Lorenzo, La Merced, La Abeja, Iberia, Arca Pacahuara e Iñapari.

La infraestructura demandó una inversión de S/ 136 millones y comprende aproximadamente 160 kilómetros de líneas de transmisión, la construcción de la nueva subestación Iberia y la ampliación de la existente en Puerto Maldonado.