Perú acumula, de acuerdo al propio Consejo Fiscal, tres años consecutivos de incumplimiento de reglas fiscales. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Perú acumula, de acuerdo al propio Consejo Fiscal, tres años consecutivos de incumplimiento de reglas fiscales. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La parte más dura del fenómeno de El Niño (FEN) se acerca, pero el Perú parece tener el “colchón” suficiente para hacerle frente, al menos, en términos fiscales.

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