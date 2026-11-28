Por ley, el descanso por maternidad en Perú es de 98 días, y puede llegar a 128 en casos de parto múltiple o un hijo con discapacidad. Tras ello, la trabajadora del régimen general puede gozar de sus vacaciones pendientes hasta por 30 días. Con este PL en cuestión (00963-2026-2031-CD), el descanso vía licencia sin goce de haber se ampliaría seis meses o 9, en determinados casos, o reincorporarse con una jornada a la mitad del tiempo.

Así, si la trabajadora opta por la licencia sin goce de haber y reúne las condiciones para acceder al periodo máximo, podría acumular alrededor de 428 días entre el descanso por maternidad, las vacaciones y la nueva licencia.

¿En qué consiste la propuesta?

Una vez culminado el descanso postnatal, la madre trabajadora puede optar por una licencia sin goce de haber o reincorporarse con una jornada similar al 50% de su horario habitual. Incluso, permiten que pueda combinar ambas modalidades y que también el padre pueda ejercer parte de este periodo, siempre que exista acuerdo entre los progenitores.

En el caso de la jornada reducida, se establecería por acuerdo entre el empleador y la trabajadora. Si no hay consenso, prevalece el horario que determine esta última dentro de su jornada ordinaria.

Aunque de manera excepcional, las mypes y entidades públicas que presten servicios esenciales pueden proponer un horario distinto.

Alegan en el proyecto de ley que se busca facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado del recién nacido; no obstante, se encienden las alarmas sobre el costo de cubrir las funciones pendientes y las señales que esta medida puede enviar al mercado de trabajo.

El costo invisible en la licencia

Ricardo Herrera, abogado laboralista, identifica como principal riesgo el incremento de los costos laborales en un mercado donde la formalidad ya es reducida. Recuerda que el 77% de las madres trabajadoras trabaja en microempresas, donde apenas el 5% de su fuerza laboral está en planilla.

Este proyecto, presentado por Juntos por el Perú, podría tener un efecto adverso: dificultar que más mujeres en edad fértil accedan a un empleo formal.

Según datos del IPE y el CIES, el 40% de las mujeres no retorna al empleo después de tener su primer hijo debido a las dificultades para conseguir una nueva contratación, la no renovación de contratos temporales o el despido asociado al costo que representa para algunas empresas mantener a una trabajadora durante la maternidad.

“Serán más costosas y menos preferidas en la contratación”, advierte a Gestión. Si bien este tipo de decisiones empresariales puede resultar discriminatorio, señala Herrera que el riesgo existe si el empleador percibe que contratar a una mujer en edad fértil implica acarrear más obligaciones.

Herrera concluye que este tipo de licencias se aplica en países donde existe mucha formalidad laboral y es política de Estado el fomento de la maternidad por bajas en la tasa de natalidad y envejecimiento de la población.

Las empresas tendrían que reorganizar funciones o contratar personal para cubrir las horas que la trabajadora deje de laborar. Foto: archivo EC / ALESSANDRO CURRARINO

Más protección, menos oportunidades

El abogado laboralista César Puntriano añade que, para un empleador, tener a una trabajadora durante un periodo larguísimo de licencia o con jornada reducida representa una carga mayor; también puede jugar en las decisiones de contratación.

Además, también se podrían afectar las oportunidades de desarrollo profesional, ascensos y participación en proyectos para las empleadas que opten por una licencia prolongada o una jornada reducida.

“Una persona ausente, una persona que tenga una disponibilidad reducida durante seis o nueve meses, va a tener una participación menor en términos objetivos”, comenta Puntriano.

Si bien la propuesta establece protecciones frente al despido y la no renovación contractual. En este último caso, contempla una presunción de represalia cuando la no renovación ocurre durante el ejercicio del derecho o dentro de los 90 días posteriores, siempre que se presente al menos una de las circunstancias previstas en el texto.

A criterio de Puntriano, esta disposición podría traer controversias si no se delimita adecuadamente la evaluación de las causas objetivas que justifican el fin de un contrato temporal.

Aparte, Puntriano subraya que la propuesta legislativa mantiene las prestaciones de EsSalud conforme al periodo de latencia y siempre que cumplan los requisitos de aportación, lo que puede dejar vacíos de coberturas para los que no reúnan los aportes necesarios.

Media jornada, punto sensible

El socio de Compliance Laboral, Tino Vargas, considera que una licencia sin goce de haber podría ser más manejable para un empleador que el retorno a medio tiempo. Sumado a ello, que puede combinarse sucesivamente con la licencia sin goce de haber.

En el primer escenario, explica a Gestión, la empresa tendría la posibilidad de contratar a una persona bajo la modalidad de suplencia durante un periodo más prolongado, lo que permitiría capacitarla, familiarizarla y aprovechar su curva de aprendizaje durante la ausencia de la titular.

Sin embargo, el problema aparece cuando la madre decide reincorporarse con la mitad de su jornada, por lo que la empresa tendría que reorganizar las funciones que quedan pendientes, distribuirlas entre otros trabajadores —con el eventual pago de horas extras— o contratar personal adicional para cubrirlas.

Laboralistas advierten que los costos adicionales podrían desalentar la contratación formal de mujeres en edad fértil. Foto: Istock.

Este PL fija que el retorno a medio tiempo no sea visto como un contrato part time, y que el pago será proporcional a lo laborado; mas considera que esto podría abrir una discusión sobre la aplicación de la remuneración mínima vital.

“Cuando yo tengo una persona a medio tiempo trabajando, ¿qué hago con su posición? Porque alguien tiene que prestar esa labor. De aprobarse, esto sería un sobrecosto, un sobrecosto que no se ha visto, y que no todas las empresas van a tener la espalda financiera para poder soportarlo”, subraya.

La preocupación, para Vargas, es especialmente relevante para las micro y pequeñas empresas, quienes tendrían menos margen para absorber la reorganización de funciones o contratar reemplazos.