Captar nuevos clientes, ampliar sus operaciones o cerrar contratos importantes puede resultar insuficiente si el negocio no cuenta con una adecuada planificación financiera, mecanismos de control interno y estructuras claras para tomar decisiones.

Francisco Pujol, director fundador de BNI Perú, precisa que esta preocupación se da por factores como la competencia, el costo del crédito y la inestabilidad de las ventas, los cuales presionan los negocios e influyen en la preparación de los empresarios para enfrentarlos.

En datos del INEI de abril a junio del 2026, se registraron 89,846 empresas creadas o reactivadas y 62,835 bajas. Pujol recuerda que en ese periodo se contabilizaron 3 millones 377,839 empresas activas, aunque esas bajas incluyen suspensiones temporales y bajas de oficio, por lo que no representan necesariamente quiebras empresariales . No obstante, ello revela el movimiento constante de la masa empresarial.

Rosa María Fuchs, jefa del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico, aclara que la continuidad de un negocio puede verse comprometida tanto por factores externos como por decisiones internas.

“Una caída de la demanda o un incremento de los costos puede reducir los márgenes, pero la capacidad de respuesta dependerá también de decisiones previas, como la moneda en la que se contrajo una deuda, el momento en que se comprometieron inversiones y los recursos disponibles para cumplir las obligaciones”, menciona a Gestión.

La falta de liquidez, una inadecuada planificación financiera y la concentración de decisiones pueden comprometer la sostenibilidad de una empresa, incluso cuando tiene oportunidades comerciales. Foto: difusión

Errores que pueden costar caro

Entre los errores más frecuentes en una empresa figuran la venta de más sin liquidez, así como establecer precios que no cubren los costos, mezclar las finanzas personales con las del negocio y concentrar todas las decisiones en una sola persona.

Agrava el panorama la ausencia de planificación e indicadores que permitan anticipar problemas. “Una empresa puede tener contratos rentables y, aun así, quedarse sin efectivo para atender sus compromisos”, menciona Pujol.

Explica Fuchs que esto puede suceder cuando una empresa de ingeniería gana una licitación y debe movilizar personal y equipos desde el inicio, pero el primer pago del cliente recién se realiza después de certificar un avance. Si no logró calcular cuánto dinero necesitará y durante cuánto tiempo deberá financiar esas actividades, podría tener dificultades para pagar a sus proveedores y trabajadores.

Sostiene que los problemas de gobernanza pueden hacerse más notorios cuando una empresa crece e incorpora socios, familiares o colaboradores clave, dado que requiere pasar de una gestión centralizada en el fundador a una estructura más institucionalizada, con reglas claras, transparencia y distribución de responsabilidades.

La estabilidad de un negocio frecuentemente se ve comprometida por el desorden interno y fallas de gestión que, a pesar de parecer menores, generan un impacto significativo. Así, ajustar precios, asumir compromisos o realizar inversiones sin información actualizada suele traducirse en problemas de liquidez y decisiones poco sostenibles.

Estancamiento: el otro desafío

Según Pujol, el estancamiento comercial —que para el 40.2% de los empresarios analizados por BNI Perú es un motivo de preocupación— suele estar relacionado con la falta de planificación, la dependencia de pocos clientes y la falta de estrategias para abrirse a nuevos mercados.

Antes de invertir mayores recursos en captar nuevos clientes, recomienda que las empresas identifiquen en qué parte de su proceso comercial están perdiendo oportunidades: consultas sin respuesta, pedidos que no pueden atenderse o clientes que dejan de comprar por problemas de servicio.

Aquí, Pujol subraya la importancia de construir comunidades empresariales que permitan compartir conocimientos, experiencias y referencias comerciales.

“Muchas veces, el empresario concentra sus esfuerzos en la operación diaria y descuida el desarrollo de nuevas oportunidades”, reflexiona.