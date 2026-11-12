Así lo muestra el estudio “Oportunidades, Desafíos y Acciones Empresariales al 2030”, elaborado por el PAD de la Universidad de Piura y la consultora Real Time Management (RTM), sobre la base de una encuesta a 186 líderes empresariales. La actualización del plan estratégico o la adopción de un nuevo modelo de negocio encabeza las prioridades, con 57.7% de las menciones. Le siguen el desarrollo de nuevos productos, servicios o líneas de negocio (52.8%) y la inteligencia artificial (IA) y gestión de datos (47.2%).

Para Hugo Alegre, CEO de RTM y profesor de Estrategia y Transformación Digital del PAD, estos resultados reflejan que las empresas mantienen una perspectiva de crecimiento pese a los problemas que enfrenta el país. De hecho, el 87% de los encuestados identificó el crecimiento del Perú como una oportunidad.

“La inestabilidad y la corrupción no son problemas de hoy, se vienen arrastrando hace 10 años. Ya lo tienen interiorizado y dicen: ‘A pesar de eso, vamos a crecer’”, comentó Alegre a Gestión.

El ejecutivo considera que el país podría crecer entre 8% y 10% anual durante la próxima década si aprovecha sus ventajas productivas y mejora su gestión. Entre las oportunidades mencionó los minerales, la agroindustria y las necesidades de infraestructura.

“Tenemos dos palancas fortísimas de crecimiento: los minerales y los alimentos. A eso se suma la necesidad de infraestructura que tiene el país para mejorar su logística. Son tres realidades fuertes, más la posible incorporación de los informales a la economía formal. Eso debería hacer que el Perú crezca a ritmos de Vietnam, de los países asiáticos tigres”, sostuvo.

Planificación estratégica vuelve al centro de la agenda

La proporción de empresas que prioriza actualizar su plan estratégico pasó de 13.9% en 2025 a 57.7% en 2026, uno de los cambios más relevantes del estudio. Para Juan Carlos Ortega, gerente de Estrategia y Proyectos de RTM, el resultado evidencia una mayor conciencia sobre la necesidad de anticiparse a los cambios y mirar más allá de la coyuntura.

“Al priorizar la actualización del plan estratégico o de su modelo de negocio, las compañías están viendo hacia ese largo plazo y las oportunidades que podrían tener. No solamente están pensando en el corto plazo, sino en cómo seguir desarrollándose”, explicó Ortega.

El desarrollo de nuevos productos y servicios también aparece entre las principales apuestas. Para Alegre, la inteligencia artificial puede contribuir a ese objetivo desde tres frentes: la eficiencia operativa, una mejor relación con los clientes y la creación de nuevos modelos de negocio.

La actualización del plan estratégico lidera las acciones previstas hacia el 2030, con 57.7% de menciones. Le siguen el desarrollo de nuevos productos y servicios (52.8%) y la incorporación de inteligencia artificial y gestión de datos (47.2%). (Foto: Diseño Gestión)

IA gana terreno, pero las empresas aún no están preparadas

Aunque la inteligencia artificial figura entre las principales prioridades, la transformación digital e innovación registra el menor nivel de preparación entre las categorías evaluadas: 3.1 sobre una escala de cinco. El resultado evidencia una brecha entre la importancia que las empresas asignan a esta tecnología y sus capacidades para implementarla.

Alegre considera que el principal obstáculo no es necesariamente la disponibilidad de profesionales técnicos, sino la falta de comprensión sobre el alcance de la IA en los niveles de dirección. También observa diferencias importantes en los presupuestos que las compañías destinan a estas herramientas.

“Lo que falta es ese entendimiento por parte del directorio, de la gerencia general y de los gerentes, para que le metan la suficiente fuerza. En compañías que deberían estar invirtiendo dos o tres millones de dólares en inteligencia artificial, hay inversiones de US$ 100,000 o US$ 200,000 anuales”, advirtió.

En cuanto a los sectores, Alegre identifica a la banca como uno de los más avanzados, con Yape como un caso destacado. Le siguen telecomunicaciones y medios. En minería, las grandes compañías internacionales muestran mayores avances que las empresas locales, debido también a las inversiones impulsadas desde sus matrices.

Ortega añade que otro desafío es convertir el uso individual de estas herramientas en una capacidad organizacional. “El uso de la inteligencia artificial en las empresas sigue siendo muy individual y heterogéneo. Todavía no existe un marco metodológico estructurado para transformar esos usos individuales en una capacidad colectiva”, apuntó.

Las empresas reportan un nivel promedio de preparación de 3.3 sobre 5. La transformación digital e innovación registra el puntaje más bajo (3.1), mientras que crecimiento alcanza el más alto (3.6). (Foto: Diseño Gestión)

Ciberseguridad queda relegada en la agenda

La brecha tecnológica también se observa en la protección de datos y operaciones. Mientras el 90% de los encuestados identificó la IA como un factor relevante, solo el 38% mencionó la ciberseguridad. Además, apenas el 7.4% incluyó las inversiones en esta materia entre sus principales acciones hacia el 2030.

Alegre advierte que las empresas no están dimensionando suficientemente los riesgos asociados a una mayor digitalización. “La gente no es suficientemente consciente de los riesgos que hay de ciberseguridad. Es como decir: ‘Esto es peligroso, pero no me va a pasar a mí’. Y a una compañía pueden pararle su funcionamiento si la hackean”, afirmó.

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Criminalidad y clima, entre las principales amenazas

Fuera del ámbito tecnológico, las actividades ilegales y la criminalidad fueron mencionadas por el 63% de los encuestados, mientras que los eventos climáticos extremos y desastres naturales alcanzaron el 74%. En este último grupo, el 78% de quienes evaluaron el factor lo consideró una amenaza.

El impacto de la criminalidad varía según el sector. Alegre explicó que algunas compañías mineras con operaciones en el entorno de Pataz enfrentan mayores costos y el robo de reservas de alta ley por parte de la minería ilegal. No obstante, los elevados precios del oro estarían llevando a algunas empresas a reforzar sus operaciones.

“Tenemos clientes mineros importantes en el batolito de Pataz. El daño que les hace la minería ilegal por costos y porque les roban reservas de alta ley es inmenso. Pero frente a eso tienen dos alternativas: frenarse o meterle más fuerza. Las empresas deciden meterle más fuerza porque los precios del oro son muy altos”, relató.

El 74% de los empresarios encuestados identificó los eventos climáticos extremos y los desastres naturales como factores relevantes; entre quienes los evaluaron, el 78% los considera una amenaza. (Foto: Generada con IA - ChatGPT)

En cuanto a los riesgos climáticos, Alegre consideró que El Niño representa una de las principales amenazas externas para el país. Sin embargo, sostuvo que las empresas mantienen expectativas positivas sobre el desempeño económico, incluso ante la posibilidad de que estos eventos afecten el crecimiento.

“El Fenómeno El Niño puede ser muy grande y es una amenaza muy fuerte. Hay mensajes que dicen: ‘Sí, nos va a afectar’, pero igual el Perú va a crecer el próximo año. Hay quienes consideran que nos puede quitar 0.5 o 1.0 de crecimiento, pero que, aun así, el país seguirá avanzando”, comentó.

Así, pese a los riesgos políticos, sociales y climáticos identificados en el estudio, Alegre considera que las oportunidades de crecimiento del país siguen siendo significativas. El reto estará en que las empresas puedan convertir ese optimismo en inversiones, productividad y nuevos negocios.

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