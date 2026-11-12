El 87% de los empresarios consultados considera que el crecimiento del Perú representa una oportunidad para sus compañías hacia el 2030, según el estudio de PAD y RTM. (Foto: Archivo)
El 87% de los empresarios consultados considera que el crecimiento del Perú representa una oportunidad para sus compañías hacia el 2030, según el estudio de PAD y RTM. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Las empresas peruanas están redefiniendo sus prioridades hacia el 2030. En un entorno marcado por la incertidumbre política, la criminalidad y los riesgos climáticos, las compañías buscan actualizar sus estrategias, desarrollar nuevos negocios e incorporar tecnología para mejorar su competitividad. Sin embargo, el nivel de preparación todavía no avanza al mismo ritmo que sus expectativas.

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