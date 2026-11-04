La apuesta responde también al desempeño que ha mostrado el mercado peruano. Perú representa actualmente alrededor del 10% de los ingresos de Magnar y la compañía espera que llegue a explicar entre 15% y 20% de su negocio en los próximos años. Además, de acuerdo a estimaciones de la empresa, proyecta triplicar sus ingresos en Perú durante 2027.

“Perú es uno de los mercados donde vamos a invertir más parte del capital que recibimos en esta ronda”, sostuvo Andrés Arellano, CEO y fundador de Magnar, a Gestión. El ejecutivo atribuyó esta decisión al nivel de adopción tecnológica y a la recepción que ha tenido la plataforma entre los estudios de abogados peruanos.

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Más usuarios y crecimiento

Magnar cuenta actualmente con 21,000 usuarios registrados en Perú y mantiene como meta llegar a 50,000. Dentro de esa base, proyecta cerrar 2026 con 12,000 usuarios activos y alcanzar los 35,000 usuarios activos en 2027. Arellano señaló que la compañía mantenía la meta de usuarios. “Estamos teniendo un crecimiento acelerado y, por lo tanto, en este último trimestre de 2026 esperamos seguir creciendo”, comentó.

La compañía no reveló su facturación en Perú, pero sí anticipa una expansión significativa: según sus proyecciones, sus ingresos locales se triplicarían en 2027.

La expansión no se concentra únicamente en usuarios individuales. Los estudios de abogados constituyen su principal segmento de clientes, aunque la compañía también viene ganando espacio entre las áreas legales de grandes empresas.

“Nos enfocamos mucho justamente en las firmas de abogados. Esos son nuestros principales clientes. Entre ellos están los estudios Muñiz, Bafur Abogados, Rebaza, Alcázar & De Las Casas y Echecopar, y también trabajamos con áreas legales de empresas como Intercorp y Ferreycorp”, indicó Arellano

¿Cómo funciona la legaltech Magnar?

El modelo de Magnar combina inteligencia artificial con una base de información jurídica y herramientas para la operación cotidiana de los estudios. Para usuarios individuales, ofrece planes mensuales de US$ 50 y US$ 200, mientras que las organizaciones cuentan con esquemas de pago por uso y según el nivel de utilización.

En estos últimos casos, la plataforma permite a los equipos trabajar sobre un mismo caso, contrato o proceso de due diligence, compartir información y editar documentos. Sobre esta base funciona un asistente de IA que apoya tareas como investigación legal, redacción de documentos y due diligence. Según la compañía, la herramienta utiliza una base privada con legislación, jurisprudencia y regulación de los mercados donde opera.

“Magnar se convierte en el centro de operaciones, donde trabajan los equipos, queda toda la información y también se mantiene el contacto con los clientes”, explicó Arellano.

El uso varía según el área de práctica: en litigios se emplea para investigación jurisprudencial; en áreas regulatorias, para revisar legislación y regulación; y en equipos transaccionales, para procesos de M&A y due diligence.

La legaltech Magnar reporta 21,000 usuarios registrados en Perú y apunta a cerrar 2026 con 12,000 usuarios activos. Para 2027, la meta es alcanzar 35,000 activos. (Foto: archivo)

La carrera por la IA legal

La compañía sostiene que el mercado peruano ha avanzado en la adopción de herramientas de IA, incluyendo soluciones generalistas como ChatGPT y Claude. Según Arellano, esto eleva la exigencia para las plataformas especializadas, que deben ofrecer un valor adicional frente a estas alternativas.

“Si yo ya conozco utilizar ChatGPT o utilizar Claude, entonces definitivamente tengo que ver una propuesta de valor superior”, mencionó. Para Magnar, esa diferencia estaría en una solución diseñada específicamente para el trabajo legal y adaptada a la información jurídica de cada mercado. Arellano agregó que la compañía también ha reforzado sus estándares de seguridad para trabajar con información sensible de estudios y empresas.

Firmas de abogados como socios

Uno de los siguientes pasos de Magnar en Perú apunta a profundizar su relación con los estudios jurídicos. Los socios del Estudio Muñiz ya forman parte de sus inversionistas y la compañía conversa con otras firmas del mercado para que puedan realizar inversiones minoritarias.

“Estamos extendiendo la invitación en todos los países donde operamos. En Perú estamos conversando con algunas de las firmas que están en el top uno o dos del mercado para que eventualmente también se conviertan en socios estratégicos”, comentó Arellano.

Estas eventuales inversiones no responden a una necesidad de financiamiento, ya que, según el ejecutivo, la ronda de US$ 8 millones cubre el plan de expansión. “El foco ahí no está en el mayor levantamiento de capital. El plan que teníamos ya lo tenemos cubierto con el capital que levantamos”, precisó.

“Nuestro objetivo es ser definitivamente el líder del mercado en Perú”, afirmó Andrés Arellano, CEO y fundador de Magnar, sobre la meta de la compañía en el país. (Foto: Magnar)

En paralelo, Magnar avanza con su expansión en Brasil y México, mercados que se suman a su presencia en Perú, Colombia y Chile. Arellano estimó que, en un horizonte de 18 a 24 meses, los ingresos tendrán una mayor relación con el tamaño de cada mercado, con Brasil y México a la cabeza de la operación regional.

En Perú, sin embargo, la compañía tiene una meta más ambiciosa. “Nuestro objetivo es ser definitivamente el líder del mercado en Perú”, afirmó Arellano.