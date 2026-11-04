Magnar proyecta destinar cerca del 20% de la inversión regional de su reciente ronda de US$ 8 millones a Perú, mercado que actualmente representa alrededor del 10% de sus ingresos. (Foto: archivo)
Magnar proyecta destinar cerca del 20% de la inversión regional de su reciente ronda de US$ 8 millones a Perú, mercado que actualmente representa alrededor del 10% de sus ingresos. (Foto: archivo)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Magnar, legaltech chilena especializada en inteligencia artificial para el trabajo jurídico, busca acelerar su crecimiento en Perú tras levantar US$ 8 millones en una ronda Serie A. El nuevo capital también redefine el peso que tendrá el mercado peruano dentro de sus planes: la compañía lo considera estratégico y proyecta destinar cerca del 20% de la inversión regional a su operación local.

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