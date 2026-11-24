Ángelo Hatzidimos, country manager de Castrol para Perú, Colombia y Bolivia, señaló que el año fue retador para el sector hidrocarburos. El conflicto generó escasez de lubricantes y elevó los costos en 30% en promedio, con variaciones según la tecnología del producto (mineral, semisintético o sintético).

“Hemos tenido que hacer algunos ajustes de precios en el mercado, trasladando estos costos a los clientes, que son los que más sufren”, afirmó a Gestión. Además, precisó que la guerra estalló alrededor de marzo, pero que, por los inventarios en tránsito, las alzas de precios se sintieron a partir de mayo, y no solo en Castrol.

Aun así, el ejecutivo proyecta cerrar el año con un crecimiento de doble dígito. Por segmentos, los lubricantes full sintéticos para autos, ligados al posicionamiento premium de la marca, crecieron alrededor de 25%, mientras que Castrol Power1, su marca premium para motos, avanzó 37%.

En vehículos pesados, el avance fue de un dígito. “Es un segmento donde se resiente un poco más el mercado cuando suben los costos. Pero continuamos captando clientes nuevos, que es lo importante, sobre todo en la viscosidad 15W-40, que es la más importante para el mercado de camiones”, dijo.

Ángelo Hatzidimos, country manager de Castrol para Perú, Colombia y Bolivia.

Castrol lleva su producción local a motos y camiones en 2027

Lejos de frenar su producción local por el alza de costos, Castrol la reforzó con dos lanzamientos de la familia GTX fabricados en el país. En setiembre presentó GTX Gas, dirigido a conductores que convierten sus motores a gas natural o gas licuado, muchos de ellos personas que trabajan con su vehículo. Y en noviembre lanzó GTX Essential, orientado a consumidores que buscan un menor precio.

“Ayuda a estos consumidores que, a lo largo del año, se han visto impactados por todas estas alzas de precios”, comentó.

Con ello, la empresa completó el portafolio GTX local en semisintéticos y minerales. Hoy la familia GTX representa el 35% de la fabricación local de la marca.

El siguiente paso será el segmento de motos. La línea de producción local con la marca Castrol Actevo, prevista inicialmente para este año, tuvo demoras y saldrá al mercado en enero de 2027. Para el segundo semestre de ese año, la compañía prepara novedades en producción local para camiones, cuyos detalles aún son confidenciales.

“La producción local nos genera competitividad y una respuesta rápida. La capacidad de respuesta de la importación es un poco lenta por los tiempos del buque; en cambio, la local es inmediata”, explicó.

No obstante, los productos premium y de alta tecnología seguirán llegando importados de Estados Unidos y Europa, por preferencia del consumidor. Bajo esa lógica, en 2027 la marca introducirá dos nuevas variantes de lubricantes full sintéticos para autos, también importadas.

En setiembre Castrol presentó GTX Gas, dirigido a conductores que convierten sus motores a gas natural o gas licuado, muchos de ellos personas que trabajan con su vehículo.

Motos, SUV e híbridos: los frentes de Castrol para 2027

Para el próximo año, Castrol se ha trazado crecer nuevamente a doble dígito, mantener el liderazgo en lubricantes 100% sintéticos para autos y ganar terreno en motos. Según Hatzidimos, la venta de motos en el Perú creció 43% frente al año pasado y se acerca al medio millón de unidades en el año, con avances tanto en motos de dos ruedas como en mototaxis.

“Una persona que sale del transporte público lo primero que hace es comprarse una moto; le sale más barato movilizarse y llega más rápido a su destino”, explicó. A ello sumó la mayor oferta de modelos de bajo precio, financiamientos más accesibles y el peso del mototaxi en zonas sin transporte público formal.

En autos, el ejecutivo indicó que las SUV ya representan casi el 54% de las ventas de vehículos en el país, y que cada vez más de ellas son híbridas. Para ese parque, Castrol lanzó una versión de Castrol Magnatec 5W-30, importada de Europa, apta para motores a gasolina, gas, diésel ligero e híbridos.

El portafolio para vehículos eléctricos, en cambio, todavía no tiene fecha. “La demanda de fluidos especializados para vehículos eléctricos todavía es pequeña, no se ha desarrollado”, sostuvo. Su llegada no necesariamente se daría en 2027, sino tal vez en 2028.

El nuevo socio de Castrol y su plan ante El Niño

En paralelo, Castrol estrena accionista mayoritario. El 2 de noviembre, el fondo estadounidense Stonepeak completó la compra del 65% de la compañía a BP, que recibió unos US$ 6,000 millones en una venta anunciada en diciembre de 2025 y conserva el 35% restante. Según Hatzidimos, ello no ha tenido impacto en la operación: la estrategia y el equipo se mantienen.

El ejecutivo explicó que antes Castrol era una unidad dentro del grupo de negocios de BP y que hoy opera como una empresa dedicada solo a su marca, con un socio enfocado en ella. “Nos estamos convirtiendo en una empresa más ágil, que toma decisiones más rápido”, anotó.

Frente al Fenómeno El Niño, que podría afectar zonas costeras del norte, la empresa refuerza junto con sus distribuidores los almacenes descentralizados en provincias, ante posibles cierres de carreteras y cortes de rutas.

Sobre los precios, el ejecutivo señaló que su evolución dependerá del curso de la guerra. “Es una posibilidad que sigan subiendo, como también puede ser que mañana se llegue a un acuerdo, la guerra se acabe y los precios se estabilicen”, concluyó.

Más sobre Castrol

Distribución. Castrol trabaja con dos distribuidores autorizados para el sector automotriz, Lubal y Distribuidora Carranza Hermanos (DCH), con los que llega a más de 11,000 clientes en el país. No prevé sumar nuevos socios comerciales.

Castrol trabaja con dos distribuidores autorizados para el sector automotriz, Lubal y Distribuidora Carranza Hermanos (DCH), con los que llega a más de 11,000 clientes en el país. No prevé sumar nuevos socios comerciales. Lanzamientos 2026. GTX Gas (setiembre), GTX Essential (noviembre) y Castrol Magnatec 5W-30 para SUV e híbridos.

GTX Gas (setiembre), GTX Essential (noviembre) y Castrol Magnatec 5W-30 para SUV e híbridos. Camiones. El año pasado lanzó mini baldes de 15W-40 para camiones pequeños de bajo tonelaje, línea con la que busca seguir avanzando en este segmento.

El año pasado lanzó mini baldes de 15W-40 para camiones pequeños de bajo tonelaje, línea con la que busca seguir avanzando en este segmento. Accionariado. Stonepeak controla el 65% y BP, el 35%.

Stonepeak controla el 65% y BP, el 35%. Sectores. Castrol atiende principalmente tres segmentos: autos, motos y camiones.

Castrol atiende principalmente tres segmentos: autos, motos y camiones. Fabricación local. En Perú, Castrol terceriza su producción, ya que no tiene una planta propia.