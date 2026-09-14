Jaime Ramirez, managing director de Inchcape Perú y Bolivia, señaló que la industria automotriz viene con buen ritmo en lo que va del año. De acuerdo con cifras de la AAP, en los primeros ocho meses del 2026, se registraron cerca de 167,000 vehículos vendidos en total, con lo cual se podría hablar de una proyección de crecimiento de alrededor de 32% hacia el cierre de año, agregó.

Ante este escenario, la firma espera crecer a un ritmo similar al mercado y mantener su posición en la industria. “En este momento, lideramos con el 23% del mercado de autos livianos. Ahora, solo en el segmento premium, tenemos el 36% del share con nuestras marcas BMW y MINI”, anotó.

El ejecutivo comentó que Perú es el tercer mercado más importante, detrás de Chile y Australia. Esto responde, en gran medida, a la amplitud de su portafolio por la adquisición de Indumotora en el 2016; y la integración de Derco en el 2023, lo cual le permitió diversificar su oferta hasta alcanzar las 17 marcas que tienen actualmente.

Foco en el segmento “pesado”

Ramirez manifestó que la firma ve una oportunidad muy grande en el segmento de camiones y maquinarias, lo cual va de la mano con el buen momento económico que vive el país.

“Los indicadores de confianza empresarial están en máximos y hay buenos fundamentales macroeconómicos. Adicional a ello, estamos en un superciclo de los minerales, por lo que se están generando altos ingresos de flujos de capital a través de este sector. Esto se traduciría en mayor inversión en el sector de infraestructura, construcción, camiones y desarrollo industrial”, explicó.

Entonces, hay una serie de factores que brindan una buena oportunidad en el segmento de camiones, sobretodo vehículos pesados y maquinaria. El agro, por su parte, también impulsa el segmento “pesado”, ya que al ser un país bien posicionado a nivel agrícola, hay una constante demanda de maquinaria para atender este sector, comentó el ejecutivo.

La compañía indicó que cuenta con un portafolio diversificado para cubrir la demanda del segmento pesado. En ese sentido, cuentan con marcas como JAC Camiones, XCMG, Landini, Still Hangcha y Komatsu.

Planes de negocio

Por otro lado, Jaime Ramirez contó que este año lanzaron modelos como el Subaru Outback, Subaru Trailseeker, Suzuki e Vitara y Renault Boreal, y próximamente se unirá el All New Mazda CX-5.

“Estamos por lanzar la nueva CX-5 de Mazda, que es el modelo más vendido de esta marca en el mundo y viene con un total rediseño. Lo tendremos de nuestro portafolio pronto, entre octubre o noviembre”, refirió.

El ejecutivo señaló que las inversiones locales de la firma están enfocadas en cuatro frentes: expansión del portafolio de modelos, fortalecer su infraestructura logística, ampliar sus capacidades operativas y seguir elevando los estándares de servicio y postventa.

“Un hito importante en nuestra estrategia ha sido la consolidación como uno de los principales importadores automotrices a través del Puerto de Chancay, donde hemos canalizado más de 10,000 vehículos durante nuestro primer año de operaciones, optimizando las rutas logísticas para marcas como Changan, JAC, GWM y DFSK”, sostuvo.

Puntos de venta y ampliación de talleres

Por otro lodo, Ramirez indicó que cuentan más de 100 puntos de contacto con los clientes en las principales ciudades del país, entre propios y terceros.

Este implementaron dos nuevos puntos de venta en importantes clústeres automotrices de Lima (Benavides y San Luis), como la nueva tienda de GWM en San Isidro, y cuatro puntos de venta en provincias (Trujillo, Huancayo, Cusco y Arequipa), detalló.

“La empresa tiene proyectado seguir abriendo nuevos puntos en diferentes ciudades del país. Aunque la gran mayoría de estas aperturas están programadas para comenzar a partir del año 2027″, refirió.

Respecto a los talleres, el ejecutivo destacó que el servicio de postventa (mantenimiento, reparaciones, repuestos y planchado y pintura) es una vertical clave de negocio para fidelizar al cliente tras la compra del vehículo.

En ese sentido, están ampliando la capacidad de su taller de Intisuyo, en San Miguel, bajo el formato de taller para soporte operativo, es decir, que no atiende directamente al público, pero permitirá incrementar la atención y recibir a más clientes del clúster de La Marina.

Además, Jaime Ramirez anunció que están evaluando abrir un nuevo taller en una zona estratégica de Lima Norte. “Se vienen novedades para los próximos meses y estamos evaluando cuidadosamente las oportunidades de expansión que se presentan como resultado del trabajo articulado con las marcas que representamos”, concluyó.

Datos

El portafolio de la empresa consta de 17 marcas: BMW, MINI, Mazda, Suzuki, Renault, Subaru, JAC, DFSK, Changa, GWM, XCMG, Landini, Still, Hangcha, Komatsu, JAC camiones y BMW Motorrad.

De cara al cierre de 2026, esperan mantener un buen dinamismo en ventas y alcanzar un crecimiento cercano al 32%.