(Foto: Inchcape Perú)
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Paolo Rojas
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Inchape alista nuevo ingreso. La firma gana terreno dentro de nuestro país, que se posiciona como su tercer mercado más importante a nivel mundial. A nivel local, cuenta con un portafolio de 17 marcas entre vehículos livianos, maquinaria pesada y motocicletas del segmento premium. De esta manera, la compañía pretende continuar con su expansión, con una estrategia orientada al segmento pesado.

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