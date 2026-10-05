Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, cuestionó la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le niegue las credenciales como alcalde de Lima y sostuvo que una decisión en ese sentido constituiría un presunto caso de prevaricato.

El líder de Renovación Popular argumentó que la Constitución prohíbe la reelección de un alcalde, pero no su postulación al cargo de teniente alcalde.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones va en contra de la ley, eso se llama prevaricato. La ley es muy clara”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que Jeanette Alonzo Alonso, quien ocupa el primer puesto en la lista de regidores, asuma la alcaldía.

López Aliaga aseguró, además, que existe jurisprudencia sobre el tema desde hace 12 años, aunque no precisó los casos a los que hacía referencia.

De acuerdo al flash electoral a boca de urna para la Alcaldía de Lima, elaborado por Datum Internacional Renovación Popular se ubica en el primer lugar de la elección para la Alcaldía de Lima con 31.2%, seguido por Francis Allison (Avanza País) con 25.2%, Carlos Bruce (Somos Perú) con 15.9%. En cuarto lugar se encuentra Daniel Urresti (Podemos) con 8.7%.

Consultado sobre si la eventual asunción a la alcaldía de Lima representaría un premio consuelo, el dirigente pidió que no lo insultaran y sostuvo que ha afrontado diversas dificultades a lo largo de su vida. “Manco no soy yo, he hecho mi vida a las patadas”, manifestó. También indicó que no revelaría su estrategia legal ante la posibilidad de que el JNE no le entregue las credenciales.

En otro momento, López Aliaga rechazó que la Municipalidad Metropolitana de Lima carezca de recursos en caja y argumentó que la deuda municipal debe evaluarse considerando el plazo de 20 años en el que está proyectada. Según señaló, al distribuir el flujo financiero durante ese periodo, la municipalidad mantendría un saldo de caja.

Respecto a las obras paralizadas, cuestionó la falta de facilidades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para trasladar el tren donado pro Estados Unidos desde el Rímac hacia Chosica. Indicó que buscará una reunión con el actual ministro de Transportes para abordar este y otros asuntos vinculados con la infraestructura.

Rafael López Aliaga indicó que no revelaría su estrategia legal ante la posibilidad de que el JNE no le entregue las credenciales. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Creación de un gran centro logístico

En materia de prevención de desastres, afirmó que, de asumir la alcaldía, comenzará a implementar equipamiento en Chosica antes de la llegada del fenómeno de El Niño y anunció la creación de un gran centro logístico. “La municipalidad tiene capacidad de trabajo y voy a empezar ya”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular también planteó reducir el tamaño del Estado mediante la disminución del número de ministerios y reforzar el equipamiento destinado a la seguridad ciudadana. En esa línea, propuso tipificar el delito de terrorismo urbano y advirtió al Gobierno que podría perder el respaldo popular si mantiene su actual orientación frente a la inseguridad.

Sobre la relación de su partido con el Gobierno y el Congreso, aseguró que Renovación Popular respaldó sin condiciones la elección de Miguel Torres como presidente del Senado y afirmó que no solicitaron ministerios a cambio de sus votos.

Rafael López Aliaga indicó que no revelaría su estrategia legal ante la posibilidad de que el JNE no le entregue las credenciales. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Desea recuperar amistad con Allison

Finalmente, López Aliaga afirmó que perdona a quienes lo insultaron durante su ausencia de Lima, donde permaneció un mes por motivos personales. También felicitó a Pedro Spadaro, a quien reconoció como gobernador regional electo del Callao, y destacó el desempeño de Francis Allison, al señalar que le gustaría recuperar su amistad con él.