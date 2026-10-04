El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, indicó que se tomaron medidas inmediatas respecto de las incidencias presentadas en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026); en conferencia de prensa conjunta con los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el magistrado detalló que hasta el mediodía se logró la instalación del 99.99% de las mesas de sufragio a nivel nacional (89,934).

Resaltó que en Lima Metropolitana se instalaron todas las mesas de sufragio que se tenían programados y que a nivel nacional solo faltó instalar una mesa en el centro poblado Nueva Yarina, en el distrito de Pastaza, provincia del Datem del Marañón (Loreto).

Burneo señaló que las incidencias fueron identificadas oportunamente por los fiscalizadores del JNE y gestionadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la normativa electoral.

En ese sentido, refirió que los equipos de fiscalización actuaron ante cada alerta y destacó el apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio Público en las diligencias realizadas. Asimismo, destacó el trabajo articulado con los organismos del sistema electoral y con las diversas instituciones públicas a fin de garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Respecto de la detonación de un explosivo en un colegio de la provincia de Celendín (Cajamarca), expresó su rechazo y condena a toda acción que pretenda mellar y debilitar el sistema democrático y el Estado de derecho.

El titular del JNE invocó a las organizaciones políticas, candidatos y ciudadanía a esperar los resultados con responsabilidad y respeto. Por su parte, el jefe de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, manifestó que su institución cumplió con entregar todo el material electoral en los locales de votación y que solo se esperaba que los ciudadanos acudan a cumplir con su derecho al sufragio.