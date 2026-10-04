Este domingo 4 de octubre, la atención está puesta en los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Luego del cierre de las mesas de votación, Datum Internacional difundió su flash electoral a boca de urna para la Alcaldía de Lima, con una primera estimación de las preferencias de los electores.

De acuerdo con esta medición preliminar, Renovación Popular se ubica en el primer lugar de la elección para la Alcaldía de Lima con 31.2%, seguido por Francis Allison (Avanza País) con 25.2%, Carlos Bruce (Somos Perú) con 15.9%. En cuarto lugar se encuentra Daniel Urresti (Podemos) con 8.7%.

Resultados a boca de urna de Datum Internacional. Foto: Captura América TV.

Renovación Popular es el partido liderado por el candidato a teniente alcalde Rafael López Aliaga. En caso de que la lista resulte ganadora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún debe definir si las credenciales de alcalde de Lima serán entregadas a López Aliaga o a otro integrante de la fórmula, de acuerdo con las reglas aplicables al caso.

La elección definirá a las autoridades que estarán al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030. La próxima gestión tendrá entre sus principales desafíos la seguridad ciudadana, el transporte público, la infraestructura urbana y la prestación de servicios municipales.

¿Qué se debe tener en cuenta sobre el flash electoral?

El flash electoral a boca de urna es una estimación elaborada por las encuestadoras a partir de consultas realizadas a ciudadanos después de que ejercen su voto. Estos resultados buscan ofrecer una primera aproximación sobre cómo se distribuyeron las preferencias electorales.

Por ello, las cifras difundidas por Datum no reemplazan el conteo oficial de los votos. La posición de los candidatos puede variar conforme avance el procesamiento de las actas electorales.

¿A qué hora se conocerán los resultados?

Las mesas de sufragio tienen previsto cerrar a las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre . A partir de ese momento, las encuestadoras podrán difundir sus estimaciones de boca de urna.

En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará la publicación progresiva de los resultados oficiales conforme avance el procesamiento de las actas.

Datum Internacional difundirá su flash electoral a boca de urna tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán ser consultados en la plataforma habilitada por la ONPE.

La información estará disponible en el sitio oficial de resultados electorales del organismo: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/.

A diferencia del flash electoral, los resultados de la ONPE corresponden al procesamiento de las actas electorales y se actualizarán progresivamente durante el desarrollo del cómputo.

¿Qué autoridades se eligen en las ERM 2026?

En estas elecciones, los ciudadanos elegirán autoridades regionales y municipales para el próximo periodo de gobierno.

La jornada comprende la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores provinciales y distritales.

En Lima Metropolitana, la elección definirá al alcalde que estará al frente de la capital durante el periodo 2027-2030.

¿Cuál es la multa por no votar?

El JNE establece una escala de multas por no acudir a votar, según la clasificación del distrito que figura en el DNI del elector.

Para 2026, considerando una UIT de S/ 5,500, las multas por no votar son:

Distritos no pobres: S/ 110.

Distritos pobres: S/ 55.

Distritos en pobreza extrema: S/ 27.50.

En el caso de los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con esta función, la multa es de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT.

Si un miembro de mesa no cumple con su función y además no vota, corresponde la aplicación de ambas multas.