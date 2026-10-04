ERM 2026. (Foto: ONPE)
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Redacción Gestión
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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones(JNE) recordó que hay una escala de multas por no votar este domingo 4 de octubre o por no cumplir con el deber de ser miembro de mesa.

De acuerdo con la normativa,

En ese contexto, la entidad señala que las multas por no votar son de S/ 110 para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), S/ 55 para distritos pobres (1% de la UIT) y S/ 27.50 para distritos de extrema pobreza (0.5% de la UIT).

ERM 2026.
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Multas a miembros de mesa

En el caso de los miembros de mesa, los titulares y suplentes que no cumplan con su deber cívico recibirán una multa única de S/ 275 (equivalente al 5% de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

Las multas que se generen podrán ser canceladas directamente a través de la plataforma , así como en cualquier agencia del Banco de la Nación.

El JNE invocó a los electores a cumplir con su deber cívico este domingo, 4 de octubre, a fin de no hacerse acreedores a las referidas sanciones económicas.

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