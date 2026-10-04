En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones(JNE) recordó que hay una escala de multas por no votar este domingo 4 de octubre o por no cumplir con el deber de ser miembro de mesa.

De acuerdo con la normativa, en tales casos se aplicará la tabla de multas electorales actualizada a partir de una clasificación por localidad y nivel de pobreza que estableció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al año 2026.

En ese contexto, la entidad señala que las multas por no votar son de S/ 110 para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), S/ 55 para distritos pobres (1% de la UIT) y S/ 27.50 para distritos de extrema pobreza (0.5% de la UIT).

ERM 2026.

Multas a miembros de mesa

En el caso de los miembros de mesa, los titulares y suplentes que no cumplan con su deber cívico recibirán una multa única de S/ 275 (equivalente al 5% de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

En el caso de que un integrante de mesa, titular o suplente, no acuda a cumplir con su deber y tampoco emita su voto, recibirá ambas multas electorales.

Las multas que se generen podrán ser canceladas directamente a través de la plataforma https://pagosenlinea.jne.gob.pe, así como en cualquier agencia del Banco de la Nación.

El JNE invocó a los electores a cumplir con su deber cívico este domingo, 4 de octubre, a fin de no hacerse acreedores a las referidas sanciones económicas.