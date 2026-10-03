La Contraloría vigilará la denominada “ruta del gasto electoral”, desde el material hasta el transporte y personal. Foto: Contraloría.
La Contraloría vigilará la denominada “ruta del gasto electoral”, desde el material hasta el transporte y personal. Foto: Contraloría.
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Redacción Gestión
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desplegará más de 1,300 auditores a nivel nacional para fiscalizar el uso de recursos públicos y las condiciones logísticas de los centros de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

Del total, 465 auditores se movilizaran en centros de votación de Lima Metropolitana y 846 estarán en las distintas regiones del país, donde supervisarán 702 locales de votación distribuidos en 114 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El Operativo de Control comprende el seguimiento a la denominada “ruta del gasto electoral”, que incluye recursos destinados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a material electoral, transporte, personal y servicios.

En total, la intervención permitirá controlar la ejecución de S/ 302.1 millones destinados a la producción y ensamblaje del material electoral su despliegue y repliegue, y la contratación de personal de la ONPE y del JNE.

Además, utilizará la plataforma RUTA360 para monitorear en tiempo real las acciones de control desplegadas en el país.

La entidad desplegará auditores en Lima y regiones para supervisar la logística electoral y detectar posibles situaciones adversas. Foto: Contraloría.
La entidad desplegará auditores en Lima y regiones para supervisar la logística electoral y detectar posibles situaciones adversas. Foto: Contraloría.

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