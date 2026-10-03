La Contraloría General de la República desplegará más de 1,300 auditores a nivel nacional para fiscalizar el uso de recursos públicos y las condiciones logísticas de los centros de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

Del total, 465 auditores se movilizaran en centros de votación de Lima Metropolitana y 846 estarán en las distintas regiones del país, donde supervisarán 702 locales de votación distribuidos en 114 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El Operativo de Control comprende el seguimiento a la denominada “ruta del gasto electoral” , que incluye recursos destinados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a material electoral, transporte, personal y servicios.

En total, la intervención permitirá controlar la ejecución de S/ 302.1 millones destinados a la producción y ensamblaje del material electoral su despliegue y repliegue, y la contratación de personal de la ONPE y del JNE.

La Contraloría precisó que su labor será logística y presupuestal y no intervendrá en el acto de votación ni en el escrutinio.

Además, utilizará la plataforma RUTA360 para monitorear en tiempo real las acciones de control desplegadas en el país.