La región con mayor cantidad de obras reactivadas es Arequipa con 24, seguido de Cusco con nueve obras, Áncash con ocho obras. Foto: MEF
La región con mayor cantidad de obras reactivadas es Arequipa con 24, seguido de Cusco con nueve obras, Áncash con ocho obras. Foto: MEF
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Durante su presentación en la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado del Congreso, el contralor César Aguilar precisó que al 30 de junio del 2026, se emitieron 210 informes de control preventivo

Se espera con la culminación de estos trabajos beneficiar a 4.9 millones de compatriotas.

Aguilar precisó que la región con más obras reactivadas es Arequipa, con 24; mientras que Cusco tiene 9; Áncash, 8; Lima, 7 y Puno, 6. En total son 18 los departamentos con proyectos destrabados.

Según el contralor, entre las más importantes encontramos el “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Maritza Campos Díaz” de S/ 337.4 millones y el “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Camaná” de S/ 197.5 millones, ambos en la región Arequipa.

Además, se encuentra la “Rehabilitación del local escolar 11016 Juan Mejía Baca” de S/ 11.4 millones en Lambayeque y el “Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Santa Rosa de Viterbo” de S/ 112.9 millones en Áncash.

Casi 5 millones de peruanos se beneficiarán con la reactivación de obras públicas en 18 regiones, reveló contralor César Aguilar. Foto: Contraloría
Casi 5 millones de peruanos se beneficiarán con la reactivación de obras públicas en 18 regiones, reveló contralor César Aguilar. Foto: Contraloría

Balance de la Contraloría

Entre enero y agosto del año, la Contraloría emitió 25,236 informes de control: 717 fueron de control previo, 18,465 de control simultáneo y 6,054 de control posterior.

Aguilar acotó que con los informes de control posterior se determinó presunta responsabilidad administrativa, administrativa PAS, civil y penal en hechos irregulares a un total de 2,344 funcionarios públicos.

, de los cuales S/ 15 millones se evidenciaron en informes de Servicios de Control Específico y S/ 707 millones con las auditorías de cumplimiento.

El titular de la Contraloría resaltó que en su periodo se realizaron planes como “Seguridad Ciudadana - Lima Metropolitana y Callao”, “Comisarías 2025″ y “Complementación Alimentaria” .

Por último, reiteró que para el fenómeno El Niño se emitieron 2,924 informes para gestión del riesgo de desastres. Lima acumula 273 informes de control; seguido de Áncash (198), Puno (193) y La Libertad (186)-

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría advierte condiciones precarias en tres colegios públicos en Madre de Dios
Contraloría alerta retraso en trámites para formalizar a mineros de Madre de Dios
Contraloría alerta presuntas irregularidades en contratos y ascensos en Defensoría
Petroperú: Contraloría advierte que “sobreestadías” de buques generó sobrecostos a petrolera

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.