Durante su presentación en la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado del Congreso, el contralor César Aguilar precisó que al 30 de junio del 2026, se emitieron 210 informes de control preventivo para reactivar 94 obras públicas, cuyo valor es de S/ 3,900 millones.

Se espera con la culminación de estos trabajos beneficiar a 4.9 millones de compatriotas.

Aguilar precisó que la región con más obras reactivadas es Arequipa, con 24; mientras que Cusco tiene 9; Áncash, 8; Lima, 7 y Puno, 6. En total son 18 los departamentos con proyectos destrabados.

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Según el contralor, entre las más importantes encontramos el “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Maritza Campos Díaz” de S/ 337.4 millones y el “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Camaná” de S/ 197.5 millones, ambos en la región Arequipa.

Además, se encuentra la “Rehabilitación del local escolar 11016 Juan Mejía Baca” de S/ 11.4 millones en Lambayeque y el “Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Santa Rosa de Viterbo” de S/ 112.9 millones en Áncash.

Casi 5 millones de peruanos se beneficiarán con la reactivación de obras públicas en 18 regiones, reveló contralor César Aguilar. Foto: Contraloría

Balance de la Contraloría

Entre enero y agosto del año, la Contraloría emitió 25,236 informes de control: 717 fueron de control previo, 18,465 de control simultáneo y 6,054 de control posterior.

Aguilar acotó que con los informes de control posterior se determinó presunta responsabilidad administrativa, administrativa PAS, civil y penal en hechos irregulares a un total de 2,344 funcionarios públicos.

El control posterior logró evidenciar un daño económico contra las entidades públicas por S/ 722 millones, de los cuales S/ 15 millones se evidenciaron en informes de Servicios de Control Específico y S/ 707 millones con las auditorías de cumplimiento.

El titular de la Contraloría resaltó que en su periodo se realizaron planes como “Seguridad Ciudadana - Lima Metropolitana y Callao”, “Comisarías 2025″ y “Complementación Alimentaria” .

Por último, reiteró que para el fenómeno El Niño se emitieron 2,924 informes para gestión del riesgo de desastres. Lima acumula 273 informes de control; seguido de Áncash (198), Puno (193) y La Libertad (186)-