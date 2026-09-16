Fredy López Mendoza. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo oficializó la designación del teniente general Fredy López Mendoza en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú. El nombramiento fue establecido mediante la , publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma lleva la rúbrica de la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, y del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

Óscar Arriola deja la comandancia general de la PNP y anuncia relevo por Fredy López Mendoza. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Óscar Arriola deja la comandancia general de la PNP y anuncia relevo por Fredy López Mendoza. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

Fredy López reemplaza en el cargo al teniente general Oscar Arriola Delgado, quien pasó a situación policial de retiro a su solicitud, y se dio concluida su designación como comandante general.

El término de la gestión de Arriola fue establecido mediante la , publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en la cual se le agradece por los servicios prestados a la Policía Nacional y a la nación.

Presidenta estará en ceremonia de reconocimiento

En la ceremonia de reconocimiento del comandante general de la PNP también estarán presente el ministro del Interior, Cesar Astudillo, los viceministros del sector y el Alto Mando Policial.

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