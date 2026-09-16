El Poder Ejecutivo oficializó la designación del teniente general Fredy López Mendoza en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú. El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema Nº 233-2026-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma lleva la rúbrica de la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, y del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

En los considerandos de la resolución, se recuerda el comandante general de la Policía Nacional es designado por el presidente de la república entre los tres oficiales generales de armas en situación de actividad, en el grado de teniente general, en estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales.

Óscar Arriola deja la comandancia general de la PNP y anuncia relevo por Fredy López Mendoza. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

Fredy López reemplaza en el cargo al teniente general Oscar Arriola Delgado, quien pasó a situación policial de retiro a su solicitud, y se dio concluida su designación como comandante general.

El término de la gestión de Arriola fue establecido mediante la Resolución Nº 232-2026-IN, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en la cual se le agradece por los servicios prestados a la Policía Nacional y a la nación.

Presidenta estará en ceremonia de reconocimiento

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, participará hoy miércoles 16 en la ceremonia de relevo del cargo y reconocimiento del teniente general PNP, Fredy López Mendoza, como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En la ceremonia de reconocimiento del comandante general de la PNP también estarán presente el ministro del Interior, Cesar Astudillo, los viceministros del sector y el Alto Mando Policial.