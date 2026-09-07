El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que los operadores de justicia en el Perú no están cumpliendo adecuadamente con sus labores, en un contexto marcado por la ola de criminalidad e inseguridad ciudadana.

En su visita a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, Astudillo precisó que los operadores de justicia, compuestos por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), son “un sistema que no está funcionando”.

“Este sistema no está funcionando porque no fiscalizamos. Cada uno jala fuerza para tener más poder”, precisó.

Astudillo recordó que la PNP se encarga de la prevención y disuasión de los delitos; mientras que la judicialización la realiza el Ministerio Público y la sanción, rehabilitación y reinserción, el INPE.

“Nosotros como Congreso debemos fiscalizar el sistema”, añadió.

En la jornada de este lunes 7 de septiembre, el ministro César Astudillo acudió a la Comisión de Defensa Nacional para exponer la situación actual de su cartera y entidades a cargo, así como para atender las consultas de los legisladores.

Defiende los estados de emergencia

El titular del Mininter cuestionó a las autoridades que suelen criticar los estados de emergencia en el Perú y pidió no compararnos con Ecuador, país que dejó de implementar estas medidas a pesar de la violencia criminal.

“Las Fuerzas Armadas no pueden pisar las calles si no tienen estado de emergencia (...) para eso es. El estado de emergencia solo no agrega nada, pero sí nos permite ingresar a las Fuerzas Armadas y que la Policía realice un mejor trabajo”, exclamó.

Por otro lado, señaló que a la fecha se expulsaron a más de 1,600 venezolanos indocumentados del país, en un escenario donde “hay más venezolanos que aymaras: 2 millones”.

“Los casi 2 millones no son delincuentes, pero tenemos una gran cantidad dentro de esa esfera. Criminales perversos”, anotó.