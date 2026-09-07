El ministro Astudillo acudió este lunes a la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Foto: difusión
El ministro Astudillo acudió este lunes a la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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, aseguró que los operadores de justicia en el Perú no están cumpliendo adecuadamente con sus labores, en un contexto marcado por la ola de criminalidad e inseguridad ciudadana.

En su visita a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, Astudillo precisó que los operadores de justicia, compuestos por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), son “un sistema que no está funcionando”.

“Este sistema no está funcionando porque no fiscalizamos. Cada uno jala fuerza para tener más poder”, precisó.

Astudillo recordó que ; mientras que la judicialización la realiza el Ministerio Público y la sanción, rehabilitación y reinserción, el INPE.

“Nosotros como Congreso debemos fiscalizar el sistema”, añadió.

En la jornada de este lunes 7 de septiembre, para exponer la situación actual de su cartera y entidades a cargo, así como para atender las consultas de los legisladores.

Defiende los estados de emergencia

y pidió no compararnos con Ecuador, país que dejó de implementar estas medidas a pesar de la violencia criminal.

“Las Fuerzas Armadas no pueden pisar las calles si no tienen estado de emergencia (...) para eso es. El estado de emergencia solo no agrega nada, pero sí nos permite ingresar a las Fuerzas Armadas y que la Policía realice un mejor trabajo”, exclamó.

Por otro lado, señaló que a la fecha se expulsaron a más de 1,600 venezolanos indocumentados del país, en un escenario donde “hay más venezolanos que aymaras: 2 millones”.

“Los casi 2 millones no son delincuentes, pero tenemos una gran cantidad dentro de esa esfera. Criminales perversos”, anotó.

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