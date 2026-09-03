La moción reúne más de 20 firmas y plantea 27 preguntas sobre el avance de la criminalidad, decisiones en el sector y el manejo de la Policía Nacional. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)
La moción reúne más de 20 firmas y plantea 27 preguntas sobre el avance de la criminalidad, decisiones en el sector y el manejo de la Policía Nacional. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)
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Redacción Gestión
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La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación en contra del ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos relacionados a su sector.

El documento, elaborado por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, contiene un pliego interrogatorio de 27 preguntas, de las cuales 15 están

La moción cuestiona la conducción de la política de seguridad ante el avance de delitos como asesinatos, extorsión y sicariato, particularmente en sectores como la construcción y el transporte.

Cuestionan permanencia de jefe de la PNP

El documento de 12 páginas reúne más de las 20 firmas necesarias y ya fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso. Foto: Congreso.
El documento de 12 páginas reúne más de las 20 firmas necesarias y ya fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso. Foto: Congreso.

Preguntas por designaciones en el Mininter

El ministro también deberá responder por la presunta designación irregular de Magali Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior.

Según la moción, Meza tendría investigaciones fiscales pendientes por presuntos delitos de corrupción de funcionarios vinculados con su anterior gestión como jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, durante la administración del expresidente José Jerí.

Asimismo, Astudillo deberá responder si considera que viene cumpliendo un “rol significativo” en la lucha contra el crimen organizado, tomando en cuenta las cifras de asesinatos y personas heridas asociadas a la extorsión y el sicariato.

¿Qué sigue con la moción?

El pedido de interpelación cuenta con más de las 20 firmas requeridas y ya fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso.

La moción deberá ser evaluada y posteriormente debatida en la Cámara de Diputados. Si obtiene los votos necesarios para su aprobación, el Parlamento deberá establecer una fecha y hora para que el ministro del Interior acuda al hemiciclo y responda el pliego de preguntas.

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