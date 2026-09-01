El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, pidió cautela al atribuir responsabilidad a los cinco detenidos por el cuádruple crimen y secuestro de un empresario minero ocurrido el último domingo en Trujillo, La Libertad.

Sostuvo que, por el momento, no se puede “afirmar categóricamente” que los intervenidos sean los responsables de los delitos investigados, debido a que aún no se cuenta con evidencia científica suficiente que permita corroborar esa hipótesis.

“No podemos afirmar categóricamente que ellos sean, sino que la Policía tiene que acopiar evidencia científica para entregar al fiscal de que sus hipótesis han sido corroboradas”, señaló en entrevista con RPP.

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“Entre tanto y en cuanto no tengamos una evidencia sólida, de calidad científica, que demuestre ello, obviamente no podemos hacer esa aseveración. Tenemos que ser cautos, estamos ante una investigación muy complicada, muy compleja, tenemos recién el segundo día de detención, tenemos todavía 13 días para continuar investigando”, señaló.

El empresario minero fue liberado el lunes, mientras que la Policía informó sobre la captura de cinco personas presuntamente vinculadas con el caso. Según el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, los detenidos serían los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada en el ataque, incluido el supuesto autor de los disparos, además de un presunto operador logístico. El titular del Mindef indicó que estarían relacionados con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Investigación recién comienza

Chávez Cotrina recordó que los detenidos llevan apenas dos días bajo custodia y que la investigación tiene un plazo de 15 días. Precisó que todavía no se les ha tomado declaración y que las diligencias deben desarrollarse respetando el debido proceso y con la presencia de sus abogados.

Foto: PNP

Explicó que, antes de interrogar a los intervenidos, la Policía y el Ministerio Público deben reunir elementos que permitan contrastar la hipótesis sobre su participación. En ese marco, señaló que las declaraciones podrían realizarse en los próximos días, luego de avanzar con la recopilación de evidencias.

Analizarán videos y celulares

El fiscal también destacó la necesidad de realizar un análisis especializado de los videos registrados durante el ataque. Según indicó, en las imágenes se observa a personas que “tienen porte militar”, por lo que será necesario determinar mediante peritajes si se trata de los mismos sujetos que fueron detenidos.

“Es importante que venga un perito antropólogo para determinar si estas personas que están detenidas son los mismos que están ahí en los videos. Se ve que tienen porte militar”, manifestó.

Añadió que contar con pruebas sólidas será fundamental para que la Fiscalía pueda sustentar ante un juez cualquier requerimiento relacionado con los investigados.

Asimismo, informó que desde este martes se iniciará el deslacrado y análisis de los celulares incautados. Se trata de tres equipos que estaban en poder de los detenidos y otros tres pertenecientes a las víctimas, recuperados en el lugar de los hechos.

También se revisarán los videos correspondientes al recorrido por las calles donde se produjo el secuestro, como parte de las diligencias destinadas a reconstruir el ataque y establecer la participación de los involucrados.

Chávez Cotrina insistió en que se trata de una investigación compleja y que las conclusiones sobre la responsabilidad de los detenidos deberán sustentarse en evidencia de calidad.

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