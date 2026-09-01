Tania Ramírez renuncia a la Derrama Magisterial tras cuestionamientos por su designación. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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como representante del sector en el directorio de la Derrama Magisterial.

La decisión fue formalizada mediante

Como se recuerda, Ramírez García había sido designada recientemente para integrar el directorio de la institución a través de la Resolución Ministerial 440-2026-MINEDU.

Tras ello, la exparlamentaria fue designada en dicho puesto de representación.

Luego de la revelación, la diputada Gina Duarte, del partido del Buen Gobierno, solicitó que el ministro Chang sea citado a la próxima sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados.

tras la reciente designación de la excongresista Ramírez.

La Derrama Magisterial es una institución de servicio previsional y bienestar social dirigida a docentes y auxiliares de educación de los sectores público y privado, con excepción del nivel universitario. Según la normativa vigente, el directorio del organismo educativo está integrado por seis miembros, entre ellos un representante del Ministerio de Educación.

El directorio de la Derrama Magisterial está integrado por seis miembros, entre ellos un representante del Ministerio de Educación. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
El directorio de la Derrama Magisterial está integrado por seis miembros, entre ellos un representante del Ministerio de Educación. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

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