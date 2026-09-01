El Ministerio de Educación (Minedu) aceptó la renuncia de la excongresista Tania Estefany Ramírez García como representante del sector en el directorio de la Derrama Magisterial.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Ministerial 511-2026, suscrita por el titular del Minedu, José Antonio Chang Escobedo, la cual fue publicada en el portal institucional de la entidad.

Como se recuerda, Ramírez García había sido designada recientemente para integrar el directorio de la institución a través de la Resolución Ministerial 440-2026-MINEDU.

Sin embargo, una investigación de Willax reveló que el ministro José Antonio Chang y Ramírez realizaron al menos tres viajes al extranjero con fechas y destinos similares, principalmente a Estados Unidos y Panamá. Tras ello, la exparlamentaria fue designada en dicho puesto de representación.

Luego de la revelación, la diputada Gina Duarte, del partido del Buen Gobierno, solicitó que el ministro Chang sea citado a la próxima sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados.

LEA TAMBIÉN: Minedu prepara becas para los mejores tales los Colegios de Alto Rendimiento

Duarte pidió que el titular del Minedu brinde explicaciones ante la comisión por los cuestionamientos tras la reciente designación de la excongresista Ramírez.

La Derrama Magisterial es una institución de servicio previsional y bienestar social dirigida a docentes y auxiliares de educación de los sectores público y privado, con excepción del nivel universitario. Según la normativa vigente, el directorio del organismo educativo está integrado por seis miembros, entre ellos un representante del Ministerio de Educación.