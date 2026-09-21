La inversión privada tiene un fuerte impacto sobre la generación de empleo. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La reciente actualización de proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR) sobre el panorama nacional estuvo marcada por un ajuste a la baja de 3.4% a 3.2% en el crecimiento económico para este año. Respecto al dinamismo en el 2027, también se modificó de 3.2% a 3%.

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