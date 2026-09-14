Mientras la incertidumbre global amenaza el comercio y las inversiones, el escenario electoral local también pone a prueba la economía peruana.
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Whitney Miñán
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En conversación con Gestión, Hugo Santa María, socio y economista jefe de Apoyo Consultoría, habló sobre la posibilidad real de crecer 6% en los siguientes años y cuáles son los riesgos que lo impedirían.

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