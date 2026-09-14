-Después de El Niño, ¿se podrá alcanzar el 6% de crecimiento?

Una vez pasado El Niño, Perú tiene una oportunidad muy alcanzable de acelerar su crecimiento. Creo que esa meta alcanzable está entre 4% y 4.5%. Pero, para llegar al 6%, tenemos que recuperar y mejorar nuestra capacidad de aprovechar los vientos a favor […].

La capacidad del Perú de aprovechar los vientos a favor se ha debilitado. Esto ha sucedido por razones que son evidentes. Un Estado que estuvo ausente; y cuando “apareció”, fue indolente o trabó. Pocas veces ha sido un Estado al servicio del ciudadano o habilitador para la creación de empleo.

Si pensamos que va a haber una transformación en la manera que funciona nuestro Estado en todos los niveles, sí, Perú puede aspirar al 6%. La gran revolución es justamente esa: cómo pasamos de tener un Estado ausente o indolente a uno que esté al servicio del ciudadano y sea promotor del crecimiento.

-La inversión privada es el motor de crecimiento, ¿qué ven para este indicador?

Este año crecería 15% y el próximo año se mantendría a doble dígito, por encima del 12%. Completaríamos tres años (si se suma el 2025: 10%) de un muy buen crecimiento incluso con El Niño. Eso hay que mantenerlo, pero, con el objetivo de entrar a un cambio de “régimen” en el que comienza a crecer nuevamente en forma acelerada y no solo es recuperación.

-En contraparte, la inversión pública enfrenta dificultades…

Si ves la inversión pública, como ha dicho el propio titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, los ratios sobre producto no son malos, pero la mitad de cada sol que asignamos [para obras] se queda “tirado en la calle” en proyectos abandonados o paralizados.

Estamos regalando la mitad de la inversión pública o la estamos botando a la basura. Eso tiene que cambiar. La inversión pública es complemento de la privada y sin infraestructura de uso público no vamos a poder crecer.

HUGO SANTA MARÍA, Socio y economista jefe de APOYO Consultoría. FOTO: GEC / JORGE CERDAN, para Gestión.

-Volviendo al 6%, ¿igual deberíamos tenerlo como meta?

Creo que el 6% es una ambición y no debemos perderla. Podemos lograrlo si es que hacemos la gran transformación de tener un Estado al servicio de los ciudadanos y habilitador […].

-El Niño, aparentemente, no ha afectado las expectativas para invertir como sí sucedía en el pasado. ¿Qué percibe que ha cambiado?

El Niño nos va a golpear y si piensas en actividad económica, va a ser un año en “U”. Vamos a ver una desaceleración en la primera parte del año y una aceleración bien importante en la segunda mitad del 2027 […].

Dicho esto, siento que la comunidad empresarial está de buen ánimo, con ganas de seguir invirtiendo, esfuerzo de crecimiento, etcétera. Pero, también está evaluando la situación con cautela. Tiene que haberla porque no sabemos de qué magnitud va a ser [El Niño], todos dicen que va a ser el peor que hayamos visto desde el 97-98.

Sí veo preparación, hay más experiencia […] [El sector privado] se está movilizando para esperar [El Niño] y llegar a la segunda parte del 2027 donde creo que va a haber una recuperación fuerte. El país puede cerrar el próximo año creciendo encima de 5% y entrar al 2028 con un impulso de crecimiento bien importante.

-El 2027 no solo se afectaría por El Niño, sino también por las nuevas autoridades regionales y municipales que tendrán las mismas limitaciones de siempre para invertir…

Si cada año un nuevo color político toma alguna municipalidad o gobierno regional, cambia a todos los funcionarios y los nuevos son trabajadores que no tienen una responsabilidad con el ciudadano, sino con el grupo político que lo llevó a la función, va a ser difícil salir de esto.

La solución es difícil, es más política que técnica. La ley de descentralización, en el papel, tiene todo. Transfiere capacidades cuando estas existen, las retira cuando no existen, pero eso en la práctica no se da. Se ha convertido en un problema político que hace que toda la provisión de servicios público del Estado esté sumamente fragmentada […]

Si yo tuviera un solo deseo que pedir, creo que sería el arreglar la descentralización, cómo hacemos que funcione. Sin eso vamos a estar poniendo parches.

A El Niño en el 2027 se sumaría los pasos limitados que darían las nuevas autoridades subnacionales en la primera parte del próximo año, dice Hugo Santa María. FOTO: LINO CHIPANA/EL COMERCIO

-En el país se aumenta presupuesto de gasto corriente, sobre todo para planillas, pero se afecta el gasto de capital...

Cuando ves las cuentas fiscales, tenemos un déficit muy controlado. Incluso con lo que el ministro Cuba ha señalado de ampliar la meta del déficit fiscal, vamos a estar bien. El déficit y ratio de deuda sobre producto hasta ahora están contenidos.

Nuestro problema está en cómo todas estas “bombas” han variado muy fuertemente la composición de cómo gastamos la plata: va hacia gasto corriente en detrimento de la inversión. Eso lo vamos a ver en la calidad de servicio que entregamos.

-¿Nos estamos rindiendo ante las economías ilegales?

Espero que no. Nosotros ponemos a la penetración de las economías criminales en general, y la minería ilegal en particular, como el principal riesgo para el país, un riesgo estructural cuando piensas en el futuro.

[…] Ya tienes a las actividades criminales penetrando segmentos del mundo de los negocios y de la vida diaria de los peruanos. Si ves las encuestas de pequeños negocios se refleja con mucha claridad: cierran más temprano, pagan cupos, etcétera. Las personas, por su parte, cambian su hábito de consumo: van a ciertos lugares y a otros no, circulan hasta ciertas horas de la noche. Te genera distorsiones en la vida diaria, además del riesgo de inseguridad en sí mismo y costos que tenemos que enfrentar.

Si me preguntas qué hacer, no sé, no soy experto, pero lo único que escucho hace años es que todo lo que se anuncia es insuficiente según los entendidos en la materia. No sé qué es lo “suficiente”. Pero, sí creo en el caso de la minería ilegal, se puede hacer labores de fiscalización, tratar de hacer algunos esquemas de trazabilidad del mineral, fiscalización tributaria a plantas procesadoras, aumentar el costo económico de la actividad ilegal. Lo que debe quedar claro es que no es verdad que se pueda convivir con la minería criminal.

-El Gobierno planteó el alza de la remuneración mínima vital (RMV) dividida en dos tramos. Uno de ellos se gatillaría este año. ¿Qué piensa de la propuesta?

Todo sabemos que lo que hace el [alza] de la RMV es favorecer a un grupo reducido de trabajadores, pero aleja a un montón de peruanos de la formalidad. ¿Es una decisión política? Siempre ha sido política. Ahora, dado el compromiso, los ministros del sector deben ver cómo moderarlo.

Esta cifra de que aleja al peruano de la formalidad y destruye empleos es como grande y abstracta, y la gente puede decir: “bueno, eso se diluye”. Pero hay sectores bien afectados. Agroindustria por ejemplo. Tiene el bono indexado a la RMV. ¿Le vas a poner aumento del salario mínimo cuando viene El Niño y Estados Unidos ha subido los aranceles? O empresas de comercio que trabajan con márgenes muy chiquitos y esto le pega.

La propuesta del Gobierno peruano es elevar la RMV a S/ 1,300, pero en dos tramos, donde el primero se gatillaría este año. | Andina

-El ministro Cuba planteó cambiar los regímenes tributarios, que se calculen por renta y ya no por ventas…

Estoy de acuerdo con la propuesta del ministro, hay que suavizar la transición. La empresa va creciendo y si quiere pasar, por ejemplo, de 20 a 21 trabajadores, ya tiene que repartir utilidades. Es como llegar al borde del abismo. Es muy brusco. Creo que hay que darle una progresividad para poder hacer que los que quisieron entrar a la formalidad se queden y puedan crecer dentro de un espacio que es más amable con la empresa. No digo que les dé beneficios, sino que se entienda la lógica de crecimiento.

-El Gobierno ha puesto su mirada en revisar las exoneraciones tributarias, ¿cómo lo evalúa?

Esta discusión tiene más de 20 años. Apoyo Consultoría hizo un estudio de esto en el 2003. Las exoneraciones tienen un marco legal que no se cumple. Dice que cuando estén por llegar a término o se vaya a crear una nueva se debe evaluar su eficiencia y correcto funcionamiento.

Hay algunas que tienen mucho sentido que existan, otras no. Pero esta es una discusión que en este momento no sé si vale la pena tener. Hay temas más urgentes que solucionar […] Lo que haría es cumplir la ley: evaluarlas cuando expiran, determinar si se extienden o no.

-Se ha anunciado que se buscará quitar los topes a las tasas de interés a través de las facultades legislativas delegadas. ¿Es un paso necesario?

Así como hay muchas normas laborales que son leyes que lamentablemente promueven la informalidad, esta es una ley de promoción del crédito gota a gota. Si yo fuera estos “prestamistas” gota a gota lo que más quiero es que haya una ley de topes. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya hizo este estudio que mostraba cómo se había excluido a la población con la ley de topes.

-¿Qué reformas realmente puede hacer este Gobierno?

Si alguien está esperando un Gobierno que tenga capacidad de implementar su agenda económica y política a plenitud está equivocado.

[...] cuando digo que creo que Perú podría crecer entre 4% y 4.5% en el 2027, pero cerrando ese año más cerca del 5%, no estoy esperando grandes reformas, sino mejoras relevantes en la gestión pública producto de dos cosas: menos rotación de funcionarios y mejor calidad de servicios. Además, sobre la estabilidad política, saber que la presidenta esta vez va a durar hasta el 2031, te estira el horizonte de inversión.

Entonces, ¿qué reformas espero? No muchas. Pero, sí mejoras en la gestión pública y un Estado que ojalá se reenfoque en lo que tiene que hacer y que se sienta responsable frente a sus ciudadanos sobre todo.

“Ojalá no seamos víctimas de peleas entre los grandes”

Al ser una economía abierta al mundo, Perú debe estar con la mirada puesta sobre las economías internacionales.

Al respecto, Hugo Santa María recordó, por ejemplo, que el precio del petróleo retornó a los US$ 100 el barril y si bien el país ha podido “navegar” este escenario, es cierto que presiona precios y costos. “Aun así, hemos crecido, seguimos creciendo bien”, se mostró optimista.

Otro tema que puso sobre la mesa es el arancelario. “Cómo se maneje este asunto, me preocupa. Me preocupa que en algún momento haya una guerra comercial entre los grandes [Estados Unidos y China] que nos afecte a nosotros”, señaló.

Santa María agregó: “Ojalá no seamos víctimas de las peleas entre los grandes. Para mí un riesgo es que EE.UU. y China se disputen América Latina. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Confío en la Cancillería, siempre hemos sido inteligentes para manejar nuestras relaciones. Perú necesita tener buenas relaciones diplomáticas con todo el mundo”.

Petroperú aún no deja de preocupar

Sobre Petroperú, Hugo Santa María fue claro: “¿Nos deja de preocupar la petrolera? No. Creo que recién estamos viendo a ProInversión, con el nuevo directorio y el Gobierno, realmente tomar control de la empresa y parece que están comenzando a ejecutar el plan que hace años se dice que deberíamos implementar [...] Estamos en las primeras semanas de un partido bien largo”.