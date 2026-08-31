Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
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Whitney Miñán
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, reconoce que “dentro del presupuesto público no financiero, el gasto corriente ganó terreno frente a la inversión”, esto como consecuencia -en parte- de la proliferación de leyes en el Congreso de la República que aumentaron el gasto “rígido”.

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