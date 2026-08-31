Es decir, leyes que se concentraron en componentes permanentes de planilla y pensiones, cuyo costo ha ido creciendo conforme se han ido ejecutando y que podría alcanzar hasta S/ 50 mil millones al 2027, proyecta el MEF, “de no adoptarse acciones correctivas, reduciendo así el espacio disponible para otras prioridades como la inversión pública”.

Justamente, esta situación se refleja en la reciente proposición legislativa del presupuesto público para el año fiscal 2027, texto que ya fue elevado al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo.

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En total, la propuesta es de más de S/ 266,506.3 millones para el próximo año. Esta cifra representa un incremento de 3.5%, en términos nominales, si se compara con lo que se aprobó para el inicio del 2026: S/ 257,561.6 millones. Es decir, S/ 8,944.7 millones más.

En detalle, el proyecto plantea asignar S/ 178,141.6 millones para el gasto corriente de los tres niveles de gobierno (ministerios, regiones y municipalidades) en el 2027 que, entre otros, incorpora a las planillas y pensiones en el Estado. Esto significa S/ 11,086.6 millones más comparado con el presupuesto aprobado para el arranque del 2026 (presupuesto institucional de apertura - PIA).

En contraparte, se destinaría S/ 57,143.3 millones al gasto de capital el próximo año, es decir, a los proyectos. Lamentablemente, esto significaría S/ 635.3 millones menos que el PIA de este año, sobre todo por menores recursos para el Gobierno nacional y las regiones.

Con este nivel para el arranque del 2027 y tomando en cuenta que en el año hay distintas modificaciones presupuestales, el MEF prevé que “bajo un escenario en el que se materializa una parte importante de las obligaciones vigentes [las leyes aprobadas por el Congreso con iniciativa de gasto], [el gasto corriente] podría aumentar de S/ 192 mil millones en el 2026 a alrededor de S/ 216 mil millones en el 2027, prolongando la expansión observada en los últimos años”.

Tomemos como referencia al Gobierno nacional, en particular a dos carteras: Salud y Educación, pues, algunas de las leyes con iniciativa de gasto antes citadas se enfocan en estos dos sectores.

El Ministerio de Educación (Minedu) recibiría S/ 9,037.8 millones para gasto corriente en el 2027, superando lo registrado al inicio del 2026: S/ 8,792.9 millones. Sin embargo, para el próximo año, contaría con S/ 672.1 millones para gasto de capital, por debajo de los S/ 1,084.9 millones aprobados para este año.

En el caso del Ministerio de Salud (Minsa), serían S/ 9,035 millones para gasto corriente y S/ 1,187.8 millones para gasto de capital en el 2027. Ambos montos serían menores que los asignados para cada rubro al inicio del 2026 (S/ 9,805.1 millones y S/ 1,591.5 millones, respectivamente).

Análisis de lo propuesto

Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), señaló a Gestión: “Esta tendencia de incrementar gasto corriente, sacrificando el gasto de capital, no es solo algo del 2027, también se vio en el 2026. En general, en los últimos años, producto de todas las leyes que se han promulgado con impacto fiscal, se ha visto una presión creciente en el presupuesto, sobre todo en lo concerniente a remuneraciones y pensiones”.

Agregó que, dentro del gasto corriente, una de las partidas que tiene mucho peso es la de planillas. “En el CPC siempre hacemos el seguimiento y aprovechando que terminó el quinquenio gubernamental hicimos la comparación. Notamos que hubo un incremento de 40% entre el periodo de gobierno 2016-2021 y 2021-2026 [...]”.

Cubas explicó que se tiene una capacidad prácticamente limitada para generar ingresos fiscales. Recordó que el MMM menciona que los ingresos del Gobierno general están alrededor del 20% por debajo de la región: “Si por un lado tienes compromisos permanentes que vienen crecimiento y por otro una base de ingresos reducidas, esta combinación hace que el presupuesto sea más rígido y, por tanto, hacia adelante vas a sacrificar el gasto de capital”.

Endeudamiento del sector público: hasta por US$ 2,800 millones

El Gobierno también presentó el proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2027. En el documento se plantea que se autorice al Gobierno nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por un monto a US$ 2,800 millones destinados a dos puntos.

Se enfocará en sectores económicos y sociales, hasta US$ 1,800 millones; y, al apoyo a la balanza de pagos, hasta US$ 1,000 millones.

Además, se autoriza a este mismo nivel de gobierno acordar operaciones de endeudamiento interno hasta por un monto que no exceda a S/ 19,183.3 millones para tres puntos.

Se enfocará en sectores económicos y sociales, hasta S/ 1,819 millones; apoyo a la balanza de pagos, hasta S/ 17,220.8 millones; y Bonos ONP, hasta S/ 143.5 millones.

El texto agrega que se autorizaría a la Dirección General del Tesoro Público para efectuar reasignaciones entre los montos de endeudamiento previstos.