La industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR) en Perú alcanzaría un mercado de US$1,010 millones en 2027, frente a los US$950 millones estimados para este año, según información de la Escuela de Refrigeración del Perú.

El mercado mantiene una perspectiva de crecimiento anual de entre 5% y 7% y proyecta superar los US$1,220 millones hacia 2030. Este avance responde principalmente a la expansión de la construcción, el crecimiento de la agroexportación y la necesidad de infraestructura de cadena de frío.

Según Nicola Chúllen Galbiati, gerente general de la Escuela de Refrigeración del Perú, la industria HVACR atraviesa una etapa de transformación, en la que el crecimiento está acompañado por nuevas exigencias en eficiencia energética, sostenibilidad, automatización y especialización técnica.

Construcción y agroexportación impulsan la demanda

El desarrollo de centros comerciales, clínicas, hospitales, hoteles y edificios corporativos está incrementando la demanda de sistemas de climatización, entre ellos soluciones VRF, chillers y sistemas de aire acondicionado centralizado.

A ello se suma el crecimiento de la agroexportación, que requiere inversiones constantes en refrigeración industrial y cadena de frío para productos como arándanos, uvas y paltas. Esta demanda también alcanza a los productos hidrobiológicos y otras actividades que necesitan mantener condiciones controladas de temperatura.

La cadena de frío constituye uno de los segmentos relevantes del mercado y pasaría de US$531 millones en 2026 a US$648 millones en 2031. Su crecimiento estaría impulsado por la agroexportación, la pesca, los alimentos congelados, la industria farmacéutica y los operadores logísticos.

Mayor demanda de soluciones eficientes

Otro factor que viene impulsando la demanda es el aumento de las temperaturas promedio en diversas ciudades del país, lo que plantea nuevas necesidades de climatización y favorece la búsqueda de equipos con mayor eficiencia energética.

En respuesta a estas tendencias, la industria avanza hacia tecnologías como los equipos Inverter, sistemas de automatización y soluciones de Internet de las Cosas (IoT). También aumenta el interés por refrigerantes con menor Potencial de Calentamiento Global (GWP), en línea con las nuevas exigencias de eficiencia energética y sostenibilidad.