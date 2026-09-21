Con ese resultado, de enero a julio del 2026 la producción del metal rojo sumó 1.6 millones de TMF, un aumento del 2.2% versus igual periodo acumulado del 2025.

Sin embargo, al analizarse a detalle, se advierte que tal crecimiento acumulado estuvo sustentado en el resultado positivo de una de las diez principales empresas cupríferas: Compañía Minera Antamina, que representa el 18.6% del total y cuya actividad creció 54%.

No obstante, la explotación de ese recurso decayó en las nueve grandes compañías restantes dedicadas a su extracción, como son:

Minera Las Bambas

Cerro Verde

Southern Perú

Anglo American Quellavec o

o Chinalco Perú

Marcobre

Compañía Minera Antapaccay

Hudbay Perú

Sociedad Minera El Brocal

producción de cobre de las diez principales empresas del ramo. Fuente: Minem

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Cae volumen de cobre exportado

El Minem también mostró cifras de crecimiento en el valor de las exportaciones de los principales metales reportado por la minería formal en junio del 2026.

Así, refiere que, en el sexto mes del año, en el caso del metal rojo, sus envíos alcanzaron los US$ 2,626 millones, un aumento en valor del 18.0% frente a junio del 2025. Sin embargo, el volumen (174,800 TMF) fue inferior en 16.9% interanual.

Con ello, acumulado a junio el valor de los embarques de cobre alcanzó los US$ 19,455 millones, un crecimiento del 53.3%, a pesar de que el volumen despachado (1.3 millones de TMF) apenas tuvo un aumento acumulado del 1.6%.

evolución del valor de las exportaciones mineras hasta junio del 2026. fuente: Minem

Ello significa que el aumento del valor en el primer semestre estaría explicado mayormente por el incremento en el precio del referido metal, que cotiza en US$ 6.52 por libra (en lo que va de septiembre, al día 15).

exportaciones mineras por volumen, a junio 2026. Fuente: Minem

Inversiones mineras al alza

El Minem reportó también que la inversión minera, que en julio tuvo un crecimiento del 55.1%, acumuló en los primeros siete meses del año un total de US$ 4,116.7 millones, una expansión de 45.0% frente a los US$ 2,839 millones de igual periodo del 2025.

inversiones mineras y perspectivas del Minem para el 2026. Fuente. Minem

En el acumulado, lo que más creció fueron los rubros de desarrollo y preparación de minas (108%), infraestructura (70.5%), plantas de beneficio (21.3%), mientras que el aumento fue menor en equipamiento minero (3.8%) y en exploración, donde solo creció en 2.8%.

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Perspectiva del sector

Según la última exposición del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno ante el Congreso, la expectativa es que las inversiones del sector minero alcancen los US$ 7,000 millones al cierre del 2026, es decir un crecimiento del 11.49% en comparación con el 2025 (US$ 6,279 millones).

Explicó que, en lo que va del año, su ministerio ya ha otorgado permisos y autorizaciones para 150 proyectos mineros en distintas etapas de ejecución, por un valor estimado de US$ 3,000 millones, y que incluyen tanto nuevas iniciativas, como ampliaciones o modificaciones de operaciones en curso.

Entre los principales proyectos mencionó los siguientes:

Minera Zafranal (US$1,042.6 millones) para el otorgamiento de la concesión de beneficio del proyecto Zafranal

(US$1,042.6 millones) para el otorgamiento de la concesión de beneficio del proyecto Zafranal Minera Antapaccay (US$389.0 millones) para la ampliación de la Etapa IV del Tajo Sur Antapaccay.

(US$389.0 millones) para la ampliación de la Etapa IV del Tajo Sur Antapaccay. Hudbay Perú (US$184.4 millones) con informe técnico para incremento de la capacidad de 41,900 a 95,000 toneladas métricas por día.

(US$184.4 millones) con informe técnico para incremento de la capacidad de 41,900 a 95,000 toneladas métricas por día. Minera Antapaccay (US4154.1 millones) para la ampliación del botadero sur – zona este del proyecto.

(US4154.1 millones) para la ampliación del botadero sur – zona este del proyecto. Minera Yanacocha (US$127.6 millones) para la reconfiguración del Pad Carachugo Etapas 10 y 14.

(US$127.6 millones) para la reconfiguración del Pad Carachugo Etapas 10 y 14. Buenaventura (US$124.3 millones) para el plan de minado de su unidad minera Yumpag Carama, y ampliación de labores subterráneas, y chimeneas.

Aún no se ve promoción a inversión

El experto en minería Marcial García Shreck, socio de impuestos de EY Perú, consideró que, pese a que el Gobierno de Keiko Fujimori ha ofrecido promover la inversión minera, todavía no ha planteado medidas concretas para hacerlo, sino solo genéricas, cuando ya otros países de la región dan pasos concretos para atraer inversionistas mineros.

Reinfo es considerado una apertura a la minería ilegal. Foto: gob.pe

Citó el caso de Chile, donde se redujo la tasa del Impuesto a la Renta como incentivo para la exploración minera, mientras Argentina ya aplica un régimen de incentivos a las grandes inversiones y logró confirmar inversiones por más de US$ 21,000 millones, entre ellos de BHP y Río Tinto.

Sin embargo, en Perú, señalo, se sigue hablando de cómo poner más trabas a la minería formal y favorecer a la minería informal -que se concentra no solo en el oro, sino de manera creciente también en el cobre-. Ahora, añadió, desde el Congreso de la República se objeta el otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, lo que también favorece a la minería ilegal.