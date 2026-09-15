El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que en octubre del presente año el Gobierno de Keiko Fujimori estará presentando al Congreso el proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE.

El anuncio lo hizo durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que lo invitó a exponer sobre la política general de su sector, aunque buena parte de las interrogantes de los legisladores se centró sobre el tema de la minería informal.

Al respecto, el titular del Minem refirió que hasta el momento solo 2,300 mineros en proceso de formalización inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) han concluido los trámites para su formalización, de un total de 31,500 registrados.

“A este ritmo no vamos a formalizar a casi nadie; tal como está concebido, el proceso de formalización no funciona”, aseveró.

Guillermo Shino, ministro de Energía y Minas Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

Citó por ejemplo que existen 25,000 expedientes del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) -presentados por los titulares de REINFO- que aún están en evaluación, y anticipó que (a este ritmo) “no van a poder cumplir (con presentar), los estudios”.

Nuevo proceso de formalización

La autoridad señaló que, bajo el esquema actual de formalización, se le pide requisitos al informal en la misma medida que se exige para la gran minería, cuando -remarcó- debería tener una normativa ad hoc que no implique un relajamiento de las condiciones de seguridad, con estándares más apropiados para la minería de pequeña escala.

Indicó que los instrumentos ambientales para esos mineros deben tener carácter casi de una declaración jurada, y lo mismo para el permiso para la adquisición de explosivos.

Minería. (Foto: GEC)

En esa línea, Shinno refirió que en el Ejecutivo quieren trabajar un nuevo proceso de formalización para que los mineros en ese trámite pasen a la condición de vigente.

La autoridad remarcó que el REINFO se cierra a fines del 2026, pero que el grupo de mineros que trabaja su formalización no podrá concluir (ese proceso), por lo que hay que darles una nueva vía para que sigan en un plazo adicional y bajo un régimen simplificado, de forma que concluyan el trámite de forma más rápida.

“Eso queremos trabajar, estamos trabajando ley MAPE esperamos en octubre se entregue al congreso, que será muy sucinta y derivara en decretos supremos (para la formalización) en la línea con lo que aquí indicamos”, aseveró.

Trazabilidad en plantas de beneficio

Asimismo, el ministro refirió que buscan concretar la descentralización del Minem hacia las zonas de operación de los mineros en proceso de formalización, para brindarles asistencia técnica, que mejoren sus procedimientos de explotación bajo condiciones de seguridad, y sean más eficientes.

Al mismo tiempo, remarcó que buscarán combatir a la minería ilegal, por lo cual establecerán procedimientos de trazabilidad en las plantas de beneficio, que permita conocer el origen del mineral a tratar en esas instalaciones.

El rubro Planta Beneficio concentró la mayor parte de las inversiones mineras a nivel nacional al registrar una expansión de 392%. (Foto: GEC)

Concesiones con carta fianza

En otro momento de su exposición, el ministro de Energía y Minas reveló que evalúan incrementar para la minería formal, el costo de poseer concesiones mineras que no cuenten con plan de trabajo para su explotación.

“Hay que ver caso por caso (la situación de las concesiones mineras) y donde hay un concesionario que no hizo nada con la concesión, cuando el Estado se la entrega para que la trabaje, y no hizo nada, no podemos permitir que esa situación continúe”, advirtió, si bien aclaró que no se trata tampoco de expropiar las concesiones.

“Pero, tenemos que ver de aquí hacia adelante, y es algo que estamos evaluando a nivel interno, que aquel que tome una concesión tiene que establecer un plan de trabajo, y dejarnos una fianza, y si no la trabaja se le va a ejecutar la carta fianza”, anunció.

Vale recordar que el anterior Congreso elaboró un dictamen que aglutinó varios proyectos de ley para plantear incrementar los costos de mantener concesiones mineras que no empezaran a producir al cabo de determinados plazos perentorios, con exigencia de realizar inversiones en esos plazos.

Por el otro extremo, Shinno remarcó que tampoco el Minem puede permitir que los mineros informales ingresen en concesiones que están en pleno desarrollo de proyectos o realizando inversiones.

“Tenemos que ver caso por caso, dónde se aplica (el hacer más costoso la concesión), donde un titular minero está especulando con su concesión, y dónde se hacen inversiones”, aseveró, señalando que eso lo buscan verificar in situ a través de la descentralización del Minem.

¿Ampliar el REINFO?

Sin embargo, durante la presentación del ministro, algunos parlamentarios advirtieron que aún si el Ejecutivo presentara el proyecto de la Ley MAPE en octubre próximo, el Congreso bicameral tendría un mes para debatir esa iniciativa legal, por no que no prevén que se apruebe en el 2026, ante lo cual sólo quedaría volver a ampliar el plazo del REINFO (más allá de diciembre próximo).

Ante ello, el ministro Shinno aclaró que nunca dijo que (el Minem) iba a ampliar el REINFO, y que era muy pronto para decir si se va a extender su plazo o no, recordando que son 31 mil los inscritos que van a continuar con un proceso de formalización mucho más simplificado.

Además, refirió que su sector tuvo reuniones con diversas federaciones de mineros artesanales, para ir además fortaleciendo el proyecto de la Ley MAPE, que será entregado pronto al Legislativo.

En otro momento reconoció que existe corrupción vinculada a la minería ilegal, no sólo a nivel de los gobiernos nacional y subnacional, sino incluso que dentro del Minem “estamos luchando con cierto grado de corrupción de gente que no quiere laborar de manera honesta”.