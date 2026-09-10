En una presentación que realizó ante el Congreso, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, dio a conocer diversas medidas que ya aplica, y otras que evalúa su sector para enfrentar los efectos negativos que ocasiona el Fenómeno El Niño (FEN) en las actividades de pesca del país.

Ante la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, el ministro explicó que, según los últimos reportes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), continúan las anomalías en el mar a causa del FEN, y si bien estas no se han incrementado debido a un repunte del Anticiclón del Pacífico Sur, se mantiene la alerta ante un Niño severo.

Refirió que los impactos de el FEN se vienen notando de manera intensa desde comienzos de año, no sólo en la pesca de la anchoveta, sino también de las principales pesquerías artesanales, que muestran una disminución en su descarga.

Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción. Fuente: Produce

Segunda temporada para noviembre

Para el caso de la pesca industrial de anchoveta, refirió que en la primera temporada en el norte centro (que se dio por concluida el 19 de agosto) se alcanzó poco más del 20% y se cerró la temporada porque el recurso entró en su fase de desove.

Indicó que Imarpe mantiene observación permanente de ese recurso para identificar el momento oportuno (de retomar su captura), y evaluar la siguiente temporada, que -anotó- debería iniciarse en noviembre próximo.

Pero, anotó, dadas las condiciones particulares que tiene hoy nuestro mar, lo que exige la ciencia es un monitoreo permanente, a cargo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Efectos en pesca artesanal

Otra pesquería afectada este año es la del jurel, del que se pescó solo el 19% de su cuota de 140,000 toneladas, y que hubo también poco avance en la captura de la caballa y la merluza, habiéndose afectado también la actividad acuícola, como la de conchas de abanico y langostinos.

Pesca artesanal. (Foto: GEC)

En general, refirió que, para enfrentar el Fenómeno El Niño (FEN) su sector hasta el momento ha emitido 19 medidas de ordenamiento pesquero, que buscan garantizar la continuidad de la actividad pesquera.

Entre esas medidas mencionó el relanzamiento de la pesca de bonito y el calamar, las principales pesquerías artesanales, además que se ha adelantado la temporada de pesca para el perico.

Además, anotó, se ha dado una normativa para la pesca de oportunidad, y han gestionado recursos inmediatos para el mantenimiento de los principales desembarcaderos pesqueros artesanales expuestos a El Niño, dado que en su mayoría están en mal estado, y se busca evitar daños mayores, dado los oleajes anómalos que origina ese fenómeno.

Desembarcaderos

Igualmente, indico que se ha permitido a cada organización pesquera a cargo de esos desembarcaderos, ampliar sus límites de operación para que puedan realizar mejoras inmediatas en esa infraestructura, triplicando los montos de intervención directa que pueden realizar.

“Estamos pendientes de que el MEF emita el decreto supremo que permita la intervención en 12 desembarcaderos pesqueros artesanales desde Tumbes hasta Pisco, para el reforzamiento de actividades para prevenir inundaciones, rehabilitar infraestructura, entre otros”, apuntó.

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Entre las medidas para enfrentar el FEN, además, figura la declaratoria de emergencia del sector pesca y acuicultura que ya había adoptado su sector, y que, según indicó el ministro, permite que las deudas que tienen los pescadores artesanales con el sistema financiero, puedan tener un tratamiento especial y evitar que varíe su condición financiera y calificación crediticia.

Nuevas medidas

Igualmente, adelantó que su sector va a dar otras normativas en la presente semana, vinculadas al aplazamiento y fraccionamiento de deudas que tengan los pescadores artesanales con la administración, como caso de multas, descuento excepcional de multas, suspensión de cobranzas coactivas, hasta el término del FEN.

Otra medida, según refirió, es la que permitirá garantizar la cobertura de salud de tripulantes de naves pesqueras industriales, además de incluir un programa de generación de empleo temporal en las principales zonas pesqueras.

Además, el titular de Produce remarcó que se coordina para que los trabajadores pesqueros o sus familias puedan tener alternativa de fuentes de empleo en las principales zonas agroindustriales del país como Pisco, la Libertad, Lambayeque y Chimbote.

Refirió que, con las medidas de ordenamiento para la reactivación de las principales pesquerías, se prevé reactivar la captura de alrededor de 280,000 toneladas en la pesca artesanal, principalmente, bonito, pota, caballa, anchoveta, jurel, perico y tiburón martillo.