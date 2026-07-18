La Comisión Multisectorial prevé que El Niño Costero continúe hasta abril de 2027 y advirtió que no se descarta que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026, debido a la persistencia de condiciones cálidas anómalas en el mar peruano.

De acuerdo con el último comunicado del organismo, es probable que El Niño Costero continúe hasta abril de 2027. Si bien el escenario más probable es que el evento se mantenga con una magnitud fuerte, los especialistas señalaron que existe la posibilidad de que se intensifique durante los últimos meses de este año.

En declaraciones a RPP Noticias, el director general de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático del Imarpe, Luis Vásquez, afirmó que un El Niño Costero de magnitud extraordinaria podría generar impactos de mayor intensidad.

En esa línea, indicó que durante el verano las lluvias estarían por encima de lo normal, lo que aumentaría el caudal de los ríos y el riesgo de desbordes y huaicos, especialmente en la costa norte. Agregó que, respecto a El Niño Global, actualmente existe un déficit hídrico en la sierra sur, el altiplano y parte de la Amazonía.

El Enfen informó que, para el trimestre julio-setiembre, las temperaturas del aire se mantendrían muy por encima de sus valores habituales en toda la costa del país. En el caso de la costa norte, se prevén lluvias entre normales y por encima de lo normal, con episodios localizados.

Al respecto, Vásquez explicó que las temperaturas registran anomalías de hasta 5 grados por encima de lo normal, por lo que el país atraviesa un invierno cálido. Indicó que estas condiciones, asociadas al fenómeno de El Niño, se mantendrán durante los próximos meses y se prolongarían hasta el verano, por lo que todo ese periodo presentará temperaturas superiores a las habituales. “La sensación térmica en la zona continental también estará por encima de lo normal”, precisó.

En el Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4), la comisión también prevé que el fenómeno de El Niño se prolongue hasta abril de 2027. Incluso, podría alcanzar una magnitud muy fuerte entre noviembre y diciembre de 2026, mientras que para el verano 2026-2027 el escenario más probable es que permanezca con intensidad fuerte.

Respecto a las condiciones hidrológicas, el Enfen indicó que los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrían caudales dentro de sus rangos normales. Sin embargo, recomendó a las autoridades considerar los escenarios de riesgo y fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante la próxima temporada de lluvias.

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Recomendaciones

En cuanto al sector pesquero, el organismo señaló que, de mantenerse las condiciones cálidas del mar, la anchoveta continuaría replegada hacia el litoral y a mayores profundidades, lo que implicaría un mayor gasto de sus reservas energéticas.

Además, se espera que continúe el ingreso de especies propias de aguas ecuatoriales y oceánicas, como pez sierra, barrilete, atún aleta amarilla, melva, picudos y tiburones.

En este contexto, el director general de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático del Imarpe, Luis Vásquez, señaló que el calentamiento del mar altera la distribución de la anchoveta.

Explicó que la especie se aproxima inicialmente a la costa y luego migra hacia el sur, por lo que deja de estar al alcance de los aparejos de pesca. Asimismo, indicó que las condiciones cálidas afectan su alimentación, lo que provoca que los ejemplares se encuentren más delgados y a mayores profundidades.

Anchoveta. Foto: Mejorada con IA.

Finalmente, en su comunicado el Enfen exhortó a las autoridades y a la población a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y anunció que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas para actualizar sus perspectivas. El próximo comunicado oficial será emitido el 14 de agosto de 2026.