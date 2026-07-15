Incremento de temperatura derivado de calentamiento del mar se reportará hasta marzo. Foto: Senamhi
Incremento de temperatura derivado de calentamiento del mar se reportará hasta marzo. Foto: Senamhi
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Redacción Gestión
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, según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN).

El vocero de ENFEN,

Asimismo,

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En ese sentido, mencionó que frente a las costas del Callao se presenta la anomalía más alta de temperatura del mar, con 5 grados por encima del promedio habitual.

Además, añadió que en Ilo, Chicama, Chimbote y Paita la anomalía es de 4 grados sobre el promedio, mientras que en Tumbes el aumento es de 3 grados, alcanzando una temperatura de 28 grados.

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“La sensación térmica es mayor en la zona continental”, indicó Vásquez a la agencia Andina.

impactará en todos los sectores productivos del país.

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En el caso del sector pesquero, explicó que

Por otro lado, las aguas cálidas favorecen la presencia de otras especies como perico, bonito, atún de aleta amarilla, tiburones, conchas de abanico y langostinos.

La Comisión Multisectorial encargada del ENFEN señaló que frente a las costas del Callao se presenta la anomalía más alta de temperatura del mar, con 5 grados por encima del promedio. Foto PCM
La Comisión Multisectorial encargada del ENFEN señaló que frente a las costas del Callao se presenta la anomalía más alta de temperatura del mar, con 5 grados por encima del promedio. Foto PCM

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