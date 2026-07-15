La temperatura de la superficie del mar frente al litoral peruano se mantiene entre 2 y 5 grados por encima de lo normal, lo que genera condiciones térmicas inusualmente cálidas en zonas cercanas a la costa para esta época del año, según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN).

El vocero de ENFEN, Luis Vásquez Espinoza, indicó que estas temperaturas elevadas se deben a la presencia de El Niño Costero, el cual actualmente presenta una magnitud fuerte.

Asimismo, el especialista indicó que, con base en estudios del Senamhi, estimó que esta situación continuará hasta marzo.

En ese sentido, mencionó que frente a las costas del Callao se presenta la anomalía más alta de temperatura del mar, con 5 grados por encima del promedio habitual.

Además, añadió que en Ilo, Chicama, Chimbote y Paita la anomalía es de 4 grados sobre el promedio, mientras que en Tumbes el aumento es de 3 grados, alcanzando una temperatura de 28 grados.

“La sensación térmica es mayor en la zona continental”, indicó Vásquez a la agencia Andina.

El especialista advirtió que el fenómeno de El Niño, tanto el Costero como Global, impactará en todos los sectores productivos del país.

En el caso del sector pesquero, explicó que la anchoveta, especie de aguas frías, ya está desplazándose hacia otras zonas de mayores profundidades, afectando la pesca industrial al ser un recurso clave para la exportación.

Por otro lado, las aguas cálidas favorecen la presencia de otras especies como perico, bonito, atún de aleta amarilla, tiburones, conchas de abanico y langostinos.