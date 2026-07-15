Con el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias, el ahorro se perfila como el principal destino que los peruanos darán a este ingreso extraordinario. Un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) revela que el 39% de los encuestados priorizará guardar ese dinero, mientras que un 26% lo utilizará para viajes o turismo y otro 26% para el pago de deudas.

“No observamos un consumidor que haya dejado de consumir, sino uno que está priorizando mejor sus recursos. En Fiestas Patrias, la celebración se mantiene, pero las decisiones de gasto son más selectivas: se busca ahorrar, cuidar el presupuesto y elegir marcas o productos que tengan mayor sentido para el consumidor”, señaló Claudio Huamán, director del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL.

Presupuesto para la campaña

En cuanto al gasto previsto para las celebraciones, el 34% de los encuestados señaló que suele destinar entre S/ 100 y S/ 300, mientras que otro 26% prevé desembolsar entre S/ 300 y S/ 600. En conjunto, seis de cada 10 consumidores concentrarán su presupuesto dentro de ese rango. Por otro lado, un 13% indicó que no realiza un gasto especial durante esta temporada.

La investigación también evidencia que buena parte de las decisiones de consumo continuará concentrándose cerca de la fecha de celebración. El 40% de los consultados afirmó que no planifica con anticipación sus actividades por Fiestas Patrias, mientras que un 24% recién empieza a organizarlas una semana antes.

De acuerdo con el estudio, este comportamiento hace que una parte importante de las compras se concentre en los días previos a la campaña, una de las temporadas comerciales más relevantes del año para el comercio.

40% reconoce que no planifica con anticipación sus actividades por Fiestas Patrias y decide sus compras en los días previos. (Foto: Freepik)

Preferencia por marcas peruanas

Otro de los hallazgos del estudio es la afinidad que mantienen los consumidores con las marcas nacionales. El 49% manifestó tener una muy alta afinidad con las marcas peruanas y otro 35% declaró una alta afinidad.

La investigación también indagó qué factores hacen que una marca sea percibida como peruana. Los consumidores señalaron principalmente la incorporación de diseños inspirados en la cultura nacional (62%), el uso de insumos peruanos (56%) y el desarrollo de acciones de responsabilidad social en comunidades del país (32%).

En esa línea, Inca Kola fue identificada como la empresa que mejor representa el espíritu del Perú, con un 74% de menciones. Le siguieron Cusqueña, con 42%, y BCP, con 32%.

La investigación fue elaborada por el GRIM de la USIL. El trabajo de campo consistió en una encuesta presencial aplicada entre el 19 de junio y el 3 de julio de 2026 en centros comerciales.