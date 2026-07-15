El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica y exhortó a la población a evitar cualquier contacto con aves enfermas o muertas, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) declarara la emergencia sanitaria por la detección de influenza aviar A(H5N1) de alta patogenicidad en aves de corral.

A través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), el sector salud difundió el Aviso Epidemiológico ACE-CDC N.° 001-2026 para fortalecer la vigilancia frente a posibles casos en personas y coordinar acciones con Senasa.

Aunque el Minsa precisó que el riesgo para la población en general continúa siendo bajo, recomendó no manipular aves de corral o silvestres que se encuentren enfermas o hayan muerto. En caso de haber tenido contacto con ellas, pidió acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir evaluación médica.

La cartera también instó a buscar atención inmediata si luego de un contacto, aparecen síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar u otras afecciones respiratorias, a fin de realizar las pruebas correspondientes.

Minsa brinda recomendaciones

El Minsa impartió las siguientes medidas preventivas:

- Llavado frecuente de manos con agua y jabón.

- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y utilizar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios.

- Informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de información falsa.

Minsa insta a evitar contacto con aves enfermas o muertas por riesgo de influenza aviar. Foto: Andina

De manera paralela, el ministerio informó que ha reforzado la vigilancia epidemiológica en los establecimientos de salud de todo el país para detectar de forma temprana posibles casos, realizar las investigaciones necesarias y asegurar que el personal sanitario cuente con equipos de protección adecuados.

Estas acciones se desarrollan bajo el enfoque “Una Salud”, estrategia que articula el trabajo entre los sectores de salud humana, sanidad animal y medio ambiente para prevenir enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas.