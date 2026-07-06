El registro de medicamentos innovadores para enfermedades complejas como el cáncer es una tarea constante y si bien sigue creciendo año a año, la brecha por cerrar es aún importante. Según información de la Digemid, la proporción de medicamentos innovadores es de solo 0.8% respecto del universo total de medicamentos en el sector salud.

La directora de la Asociación de pacientes ESPERANTRA, Karla Ruiz de Castilla, informó que entre el año 2024 y 2025 se registraron cerca de 37 medicamentos innovadores, adicionales a los 93 existentes que cuentan con registro sanitario vigente o en proceso de reinscripción, lo que implica un aumento de aproximadamente 40% según información pública de Digemid. Entre los años 2023 y 2024 se registraron apenas dos innovaciones adicionales.

Precisó que muchos de los medicamentos innovadores registrados sólo pueden comercializarse en el sector privado, ya que en el sector público se requiere pasar por procesos de evaluación que pueden tardar años para que estén al acceso de los pacientes.

Por ello, la directora de ESPERANTRA invocó a las autoridades de salud que prioricen los tratamientos oncológicos teniendo en cuenta que el tiempo para iniciar una terapia es crucial en los pacientes con cáncer.

Ruiz de Castilla señaló que la innovación farmacéutica puede generar múltiples beneficios para los pacientes al mejorar la supervivencia y la calidad de vida, especialmente frente a enfermedades graves o complejas.

Las innovaciones pueden reducir hospitalizaciones, complicaciones y secuelas, además de ampliar las alternativas de tratamiento para los pacientes. Precisó que este tipo de avances puede contribuir al desarrollo de tratamientos cada vez más personalizados de acuerdo con lo señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre 2024 y 2025 el Ministerio de Salud aumentó en casi 40% el registro de medicamentos innovadores. Foto: PCM

Impacto económicos para los sistemas de salud y los países

Karla Ruiz de Castilla agregó que, según la OCDE, la innovación farmacéutica no solo genera beneficios para los pacientes, sino también impactos económicos relevantes para los sistemas de salud y los países.

Los nuevos tratamientos pueden contribuir a reducir hospitalizaciones, procedimientos invasivos y complicaciones asociadas a enfermedades graves, además de ayudar a que más personas mantengan sus actividades laborales y su productividad, indicó .

Añadió que el acceso a medicamentos innovadores también puede disminuir la demanda sobre los servicios de salud y mejorar sus resultados.

La directora de ESPERANTRA precisó que la Ley Nacional del Cáncer, aprobada en 2021, marcó un hito en el país para reducir las brechas en la atención oncológica y en el acceso a la innovación en salud para los pacientes, quienes actualmente disponen de terapias modernas acercándonos, progresivamente, a contar con tratamientos que responden a estándares internacionales. Por ello, si bien aún persisten brechas desafiantes, son alentadoras las señales de que vamos por buen camino y que avanzamos, anotó.