La implementación de servicios de teleconsulta en 22 centros de salud de la Red Integrada de Salud (RIS) de Comas continúa paralizada por la falta de trabajos de mejoramiento de las instalaciones eléctricas, ni de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS), advirtió la Contraloría General de la República.

Esto se da luego que el proceso de selección iniciado en septiembre del 2025 para contratar los trabajos de cableado de la red de datos y telecomunicaciones, junto con las instalaciones eléctricas, fue cancelado luego de que el Programa Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) del Ministerio de Salud repriorizara sus necesidades, según el Informe de Hito de Control n.° 016-2026-OCI/0191-SCC.

Como parte de esa decisión, se eliminó una previsión presupuestal de S/ 6.58 millones.

En tanto el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la Red Integrada de Salud Comas”, relacionado con las instalaciones eléctricas y las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, no cuenta con financiamiento para su ejecución, pese a que el expediente técnico fue aprobado en abril del 2024.

La Contraloría precisó que, al 14 de mayo del 2026, el componente del proyecto -que buscaba la realización de teleconsultas y telecapacitaciones en tiempo real- seguía sin recursos para ejecutarse, aunque ya se habían adquirido computadoras y otros equipos necesarios para su funcionamiento.

De este modo, está paralización podría ocasionar daños a los componentes internos de las computadoras ya adquiridas, el desfase tecnológico, así como la pérdida de garantías y vigencia del documento técnico mencionado .

Durante las visitas realizadas a los centros de salud Sangarará y Año Nuevo, así como a las postas médicas Primavera y 11 de Julio, la comisión de control verificó que las condiciones advertidas continúan.

Además, la Contraloría recordó que este problema ya había sido advertido en un informe emitido en octubre del 2025, sin que hasta la fecha se hayan concretado las acciones necesarias para ejecutar las obras.

Los resultados del informe fueron comunicados al titular del PCRIS, a fin de que adopte las medidas correspondientes para corregir la situación y mejorar la atención en los centros de salud de Comas.