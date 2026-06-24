La Contraloría General ha identificado a diez gobiernos regionales que no vienen incorporando en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional fiscalice su gestión.

En la lista se encuentran Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

De acuerdo con la normativa vigente, los gobiernos regionales deben destinar al Consejo Regional como mínimo el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios, con la finalidad de que cuenten con la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Sin embargo, al 15 de junio de 2026, no vienen cumpliendo con esta obligación legal.

Según los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron destinar como mínimo para las actividades de fiscalización de sus consejos regionales un total de S/ 12′406,295.12. No obstante, se verificó que solo habían asignado S/ 6′646,197.00; es decir, 53.6 % (en promedio) de lo que corresponde de acuerdo con la Ley N° 31812.

Detalle de los casos

A la quincena de junio, el Gobierno Regional de Junín está destinando S/ 238,200 para las actividades de fiscalización del Consejo Regional cuando debió asignarles como mínimo S/ 1′390,385.27 para el presente ejercicio fiscal; mientras que el Gobierno Regional de Áncash ha consignado un presupuesto de S/ 300,000 en lugar de S/ 1′204,226.83 que corresponde.

En tanto que el Gobierno Regional de Apurímac asignó S/ 201,000 cuando tenía que ser S/ 859,659.04; el Gobierno Regional de Huánuco destinó S/ 448,289 en lugar de S/ 1′187,670.43; y el Gobierno Regional de Ica consignó S/ 376,163 cuando correspondía S/ 695,450.76.

En el caso del Gobierno Regional de La Libertad incorporó un presupuesto de S/ 1′319,000 en vez de asignarle un mínimo de S/ 2′558,699.28 para las actividades de fiscalización; el Gobierno Regional de Amazonas consideró S/ 404,357 en lugar de S/ 758,737.70; y el Gobierno Regional de Madre de Dios consignó S/ 391,468 en lugar de S/ 590,944.01.

Contraloría. (Foto: GEC)

El Gobierno Regional de Ayacucho asignó S/ 988,288 de S/ 1′154,642.67 que correspondía para la función de fiscalización, mientras que el Gobierno Regional de Loreto incorporó en el presupuesto S/ 1′979,432 en lugar de S/ 2′005,879.13.

Al no asignarle los recursos necesarios que les corresponde por ley, existe el riesgo de que se vea limitada la función fiscalizadora de los consejeros regionales.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, los consejeros regionales elegidos por sufragio directo tienen entre sus atribuciones fiscalizar la gestión pública del gobierno regional

Medidas correctivas

La Contraloría General ha comunicado a los titulares de los gobiernos regionales los resultados del servicio de control a fin de que adopten oportunamente las medidas preventivas y correctivas a fin de no limitar presupuestalmente la función fiscalizadora del Consejo Regional.