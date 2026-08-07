Cuatro cosas que no debes decir en una entrevista laboral, aunque sean verdad

La entrevista laboral es una conversación formal y estructurada entre un empleador y un candidato. Su objetivo principal es evaluar si los conocimientos, la experiencia y las habilidades del postulante se adaptan a las necesidades del puesto vacante y a la cultura de la empresa. No es un confesionario ni un lugar para desahogarte. Es importante ser siempre honestos, pero también estratégicos.

En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mariana Reyna, consultora asociada de LHH Perú, nos habla de cuatro cosas que no debemos decir en una entrevista laboral, aunque sean verdad.

Uno de los temas que señala es cuando preguntan acerca de tus debilidades o áreas de mejora. Señaló que, la clave es elegir aquellas oportunidades de mejora que no representen un riesgo para la posición. Tampoco es recomendable explayarte en el número de debilidades. Más bien, cuando te pregunten sobre tus fortalezas, es momento de aprovechar esta pregunta abierta y mencionar seis o siete fortalezas para destacar todo aquello que aporta valor a tu perfil profesional.

Otro punto está relacionado con hablar de los malos momentos vividos en tu empresa anterior. Un error es hablar mal de tu anterior empresa o de tu jefe.

“Incluso si tu experiencia fue complicada y tienes razones para sentirte insatisfecho, una entrevista laboral no es el espacio para desahogarte. Por más que sea verdad y tengas la razón en muchos aspectos, hay que evitar “hablar de más” o exponerte”, dijo.

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En resumen- agregó- una entrevista laboral consiste en comunicar tus mensajes de forma profesional, estratégica y alineada con la oportunidad que estás evaluando”, expresó.