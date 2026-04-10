El mayor error al postular a un empleo no es ser rechazado, sino aceptar un rol que no deberías haber tomado. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mariella Soto, consultora asociada en LHH Perú, explica cómo tomar una buena decisión laboral, recordándonos que no se trata solo de conseguir un trabajo.

Soto destaca que el primer paso es realizar un autoanálisis:

¿Cuál es mi objetivo?

¿Cómo puedo ser la mejor persona para este rol?

¿Qué puedo aportar?

¿Cuál es mi valor diferencial?

“Una vez que participas en procesos de selección, es importante tener en cuenta que no todos los trabajos son adecuados para ti. Tú también eliges hacia dónde ir”, manifestó.

Por ello, recomienda elaborar una matriz de decisión con las variables más importantes para uno, considerando cinco aspectos clave. Entre ellos: ¿Entiendes bien el puesto más allá del título?

¿Cuál es realmente el rol?

¿A quién le reportarás?

¿Quién será tu jefe?

¿Será alguien que impulse tu carrera o la limite?

¿Cómo es la cultura de la organización?

“En un entorno que cambia constantemente, no necesitas solo un empleo. Necesitas un lugar donde crecer, aprender y volverte más valioso. Porque al final, no se trata solo de conseguir trabajo, sino de tomar buenas decisiones profesionales”, enfatizó.