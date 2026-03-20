Una investigación de LHH analizó no solo qué hacen las personas cuando pierden su trabajo, sino también cómo se sienten. El hallazgo principal es que la transición laboral es, ante todo, un proceso emocional.

En esta edición de 20 en empleabilidad, Jimena Diaz, gerente de Consultoría de LHH Perú, habla de cinco momentos críticos que, aunque pueden ser difíciles, también pueden transformarse en oportunidades de crecimiento.

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Algunos de esos momentos críticos son: procesar la decisión de la empresa, es decir, darse permiso para sentir y reconocer lo perdido para enfocarse en lo que sí se puede controlar. Asimismo, gestionar las emociones, entender un mercado laboral en constante cambio, navegar el proceso de contratación actual que tiene silencios largos, procesos extensos, entre otros.

“Registra tus avances y celebra cada entrevista, cada nuevo contacto, cada aprendizaje. Cuando te sientas que no avanzas, mira hacia atrás y reconoce lo que has logrado. En un contexto como el peruano donde las organizaciones están en constante transformación y el mercado exige cada vez más adaptabilidad, empezar de nuevo puede generar temor, pero puede ser una oportunidad para reinventarte con mayor claridad, estrategia y propósito”, expresó Díaz.