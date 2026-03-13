En este mes se revisan estrategias y decisiones alrededor del papel de las mujeres y su lugar en el mundo corporativo, en la política y en otras esferas donde se toman decisiones. En esta edición de 20 en empleabilidad, Lina Olarte, coach y consultora asociada de LHH Perú, responde a la pregunta: ¿qué aportan las mujeres al mundo corporativo?

Olarte señaló que las mujeres aportan una mayor capacidad de innovación y una gestión del riesgo más equilibrada. Asimismo, aportan un estilo de liderazgo ideal en entornos de cambio acelerado VUCA, y un mayor impacto en la cultura organizacional y en la innovación.

Agregó que, los equipos con mujeres en posiciones de influencia suelen mostrar mayor transparencia, conversaciones más abiertas y entornos psicológicamente más seguros. Esto no solo mejora el clima laboral, sino que también potencia la innovación, porque las personas se sienten más libres de proponer ideas, cuestionar decisiones y aprender del error.

“La integración de más mujeres en los espacios donde se toman decisiones ya no es solo un asunto de equidad, sino también una ventaja competitiva para cualquier organización que aspire a navegar con éxito en tiempos de cambio”, expresó.