¿Alguna vez has dudado de tus habilidades, de tu talento, te has sentido inseguro en la posición en la que estás? ¿Qué no vas a poder cumplir con el reto para el cual fuiste contratado o para el que te ascendieron? En esta edición de 20 en empleabilidad, Mónica Berger, consultora y master coach de LHH DBM Perú, advierte que el síndrome del impostor y el burnout son señales que algo necesita atención y explica cómo un proceso de Coaching Ejecutivo puede ayudar al respecto.

En momentos como estos- señala Berger- contar con un coach es de gran apoyo, no significa tener un salvador, sino un espejo y un aliado estratégico. “Un coach ayuda al líder a reconectar con su propósito, a identificar patrones mentales que sabotean su confianza y a construir herramientas para liderar con autenticidad y equilibrio”, enfatizó.

Agregó que el Coaching Ejecutivo ofrece grandes beneficios. “Los líderes que trabajan con coaches no solo mejoran su desempeño, sino también su bienestar, su claridad mental y su capacidad de inspirar. Porque cuando un líder se transforma, todo su entorno también cambia, se potencia, mejora”, destacó.