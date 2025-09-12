Coaching Ejecutivo: del síndrome del impostor o el burnout al liderazgo auténtico. (20 en Empleabilidad)
¿Alguna vez has dudado de tus habilidades, de tu talento, te has sentido inseguro en la posición en la que estás? ¿Qué no vas a poder cumplir con el reto para el cual fuiste contratado o para el que te ascendieron? , advierte que el síndrome del impostor y el burnout son señales que algo necesita atención y explica cómo un proceso de Coaching Ejecutivo puede ayudar al respecto.

En momentos como estos- señala Berger- contar con un coach es de gran apoyo, no significa tener un salvador, sino un espejo y un aliado estratégico. “Un coach ayuda al líder a reconectar con su propósito, a identificar patrones mentales que sabotean su confianza y a construir herramientas para liderar con autenticidad y equilibrio”, enfatizó.

Agregó que el . “Los líderes que trabajan con coaches no solo mejoran su desempeño, sino también su bienestar, su claridad mental y su capacidad de inspirar. Porque cuando un líder se transforma, todo su entorno también cambia, se potencia, mejora”, destacó.

