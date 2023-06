Los expertos consultados coinciden en que el coaching es una disciplina que nace para ayudar y mejorar la performance de un sujeto frente a múltiples desafíos del tipo: Liderazgo, empresariales, personales, deportivos etc.

Si bien, en el mercado peruano la oferta es variada. No solo por los distintos tipos de coaching que se ofrecen, sino, porque hoy pueden llevarse tanto en escuelas como con profesionales especializados, para Fernando Gil Sanllehí, socio director de Jamming, todavía hay mucho desconocimiento y falta de información a nivel corporativo de para qué se usa el coaching . “Y que, dependiendo del objetivo que tenga la empresa se aplicaría un tipo de coaching”.

En tal sentido, precisó qué es lo que más buscan las empresas y los ejecutivos. “Cuando una empresa viene a contratar servicios de coaching pide el Ejecutivo, pero cuando un líder sale a buscar coaching para estudiarlo pide el neurolingüístico”, señaló a Gestión.

Así, explicó que el coaching neurolingüístico permite acompañar a una persona a alcanzar objetivos en general, tanto en la parte personal como en la profesional.

“Cualquier líder, o persona que tenga gente a cargo, el tener habilidades de coaching neurolingüístico le va a permitir gestionar la gente que tiene a cargo de una manera general. El que un líder tenga herramientas de este tipo de coaching lo va a ayudar a acompañar o gestionar de una manera más efectiva a su colaborador, tanto en temas personales como profesionales, que impacten en el negocio”, resaltó Gil Sanllehí.

A modo de ejemplo, socio director de Jamming, mencionó el caso de un coordinador con dos analistas a su cargo. “Uno de los analistas junior comentará que tiene un problema en casa que impacta en su espacio profesional; entonces, como coordinador, le daré herramientas para orientarlo un poco. Pero, si el otro analista no está teniendo una buena comunicación con otra área, con estas herramientas, lo ayudaré a trabajar algunos puntos”.

El otro tipo de coaching que toman es el Ejecutivo. “Este te dice: tu vida gira en torno a la empresa; y tu espacio personal solo es una parte pequeña. Aquí lo que se busca es desarrollar habilidades que mejoran los KPI del negocio”.

En la misma línea, el doctor en Dirección de Empresas, Guillermo Quiroga, chair de Vistage Perú, comentó que el Coaching Empresarial o Ejecutivo está orientado a desarrollar el talento ejecutivo de tal forma que sea más efectivo en su rol.

“Estos procesos son muy útiles para cerrar brechas en competencias directivas, lo que facilita el desarrollo del liderazgo en esas personas claves”, indicó a Gestión.

Asimismo, dijo que las empresas más visionarias y que apuestan por el desarrollo del talento humano como ventaja competitiva, saben que iniciar procesos de coaching para sus ejecutivos y directivos clave generan y aumentan el capital humano que luego se desplegará en sus actividades mejorará su competitividad.

¿Cuáles son las dificultades de los ejecutivos y directivos?

Fernando Gil Sanllehí de Jamming comentó que las dificultades para los ejecutivos y directivos es que no se les ha enseñado a liderar. “Han tenido líderes pero no les han enseñado a liderar. Para enseñar a ser líder debes hacerlo desde la pregunta y no desde la sugerencia, y eso te enseña el coaching. Otro tema es la confianza, entender que otras personas no representan un riesgo, porque, finalmente crecen más que yo es lo que corresponde, pero también confío en que también seguiré evolucionando profesionalmente y llegaré hasta donde deba”.

Otro punto relevante, resaltó, que las habilidad blandas no se desarrollan leyendo un libro o escuchando un podcast. “No es: para organizar tu tiempo tienes que hacer A, B o C. Esto es como un deporte, en el que tiene que practicar bastante y ajustar tu estrategia. El coaching es una herramienta de desarrollo de habilidades blandas: te ayuda mejorar tu administración del tiempo, te ayuda a mejorar tu comunicación, tu negociación, tu proactividad. Cualquier habilidad blanda se puede desarrollar desde el coaching”.

Más allá de la capacitación

Ximena Vega Amat y León, CEO de la organización Claridad Coaching Estratégico y docente de la Universidad San Ignacio de Loyola- USIL, señaló que el Coaching Ejecutivo no debe ser entendido solamente como capacitación.

“Desde nuestra experiencia, las mejores estrategias surgen desde adentro de las empresas y se proyectan hacia afuera en decisiones corporativas acertadas. Esto tiene que ver con una mirada integral y el entendimiento profundo que las empresas, las marcas y las corporaciones existen a partir de la unión de un equipo de personas”, mencionó.

En ese sentido, precisó que el coaching tiene como objetivo principal alinear las habilidades del equipo y hacerlos conscientes de manera individual y luego colectiva de sus posibilidades, para luego proyectarlas a los objetivos de negocio y planes profesionales.

Así, mencionó que en primer lugar, la traba que enfrentan los ejecutivos y directivos es no entender que no se trata de un proceso únicamente individual, sino de una mejora colectiva que activa sinergia.

En segundo lugar, agrega la CEO de la organización Claridad Coaching Estratégico, es el momento sanitario, político, social y económico en nuestro país que ha generado implicancias enormes en el campo emocional, tanto a nivel personal como profesional. “Estamos transitando por un efecto social post-traumático”.

Sobre la inversión que realizan las empresas, reconoció que es una limitante. “Es importante entender que este shock post traumático implica miedos, barreras e incertidumbre en múltiples niveles de dirección, con lo cual, el freno a las inversiones es una constante en los últimos años”.

Expectativas a futuro

Para Quiroga, de Vistage Perú, el coaching en Perú se ha ido desarrollando y la oferta de profesionales formados y acreditados cada vez es mayor y de muy buena calidad.

“De otro lado, con respecto a la demanda, también se está incrementado en la medida que las empresas y organizaciones lo descubren como herramienta clave para el desarrollo del liderazgo de sus líderes”, sostuvo.

La inversión dependerá del tipo de coach, así como de la escuela. “Lo importante es que los directivos y propietarios de empresas sepan que esta herramienta de desarrollo del liderazgo personal existe y se puede implementar para perfeccionar el talento en sus organizaciones. Insisto con que es una inversión rentable, ya que siempre las empresas y organizaciones suelen estar escasas de líderes efectivos”.

Respecto al precio, si bien la oferta es variada, en las escuelas y universidades que ofrecen este servicio, la inversión va desde los S/ 2,500 mensuales (según tipo de coaching) hasta los S/ 6,500 por 96 horas.

A detalles, los tipos de coaching

Coaching Neurolingüístico. Es el conjunto de técnicas de reestructuración mental, expresivas y teatrales que buscan por sí mismas nuevas opciones de decisión en busca del bienestar del individuo, y que - por consecuencia - tenga un impacto en la empresa y sociedad.

Es el conjunto de técnicas de reestructuración mental, expresivas y teatrales que buscan por sí mismas nuevas opciones de decisión en busca del bienestar del individuo, y que - por consecuencia - tenga un impacto en la empresa y sociedad. Coaching Ejecutivo . Reconoce que la persona y/o el equipo tienen la capacidad de encontrar sus propias respuestas, las soluciones a sus desafíos, tomar decisiones efectivas y alcanzar los resultados propuestos.

. Reconoce que la persona y/o el equipo tienen la capacidad de encontrar sus propias respuestas, las soluciones a sus desafíos, tomar decisiones efectivas y alcanzar los resultados propuestos. Coaching de Equipos . El objetivo es acompañar en el proceso de construcción y/o fortalecimiento de un equipo en uno de alto desempeño. Desarrollando competencias y entablando sinergias que aseguren el éxito del proyecto. “Tienen una potencialidad gigantesca a nivel liderazgo y empresas”, dijo Fernando Gil Sanllehí.

. El objetivo es acompañar en el proceso de construcción y/o fortalecimiento de un equipo en uno de alto desempeño. Desarrollando competencias y entablando sinergias que aseguren el éxito del proyecto. “Tienen una potencialidad gigantesca a nivel liderazgo y empresas”, dijo Fernando Gil Sanllehí. Coaching Ontológico. Técnica que permite revisar, desarrollar y optimizar la manera en la que “somos” en el mundo al cuestionarnos la forma en que actuamos.

