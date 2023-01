En diálogo con gestion.pe el presidente en Career Partners Perú, Manuel Cubas, señaló que normalmente los líderes van desarrollando estas habilidades desde abajo, es decir, desde posiciones de entrada en la empresa (posiciones junior) .

“En esa etapa ya son capaces de convencer a sus jefes, sus pares, sus compañeros, de hacer cambios o mejoras. Pero si no las tienen cuando ascienden, es obligación de su empresa darle esas competencias”, apuntó.

En ese sentido, indicó que una habilidad directiva que buscan las empresas es el pensamiento estratégico, pues si una persona no tiene una visión de futuro, no podrá obtener los resultados de negocios. “Sirve para determinar hacia dónde va una organización, sea pública, privad. Si no tiene pensamiento estratégico tiene un problema porque se está pensando solo en el ahora”, apuntó.

De igual manera, se valora la apertura al cambio , el cual está relacionado con el concepto VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad, acrónimo es español). Así, dijo que si un ejecutivo no puede manejar el cambio estará en una situación complicada.

“Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo en el Perú un proceso de cambio. Si mi empresa tiene muchos negocios en provincias, sobre todo en el sur, los líderes deben estar preparados para solucionar esos problemas. No se puede dar como excusa que la carretera está bloqueada, se debe buscar un solución”, apuntó.

De igual manera, mencionó la capacidad de delegar, en el que los líderes no se desgasten haciendo todas las labores; así como la inteligencia emocional, en el que destaca la capacidad para reaccionar ante situaciones complicadas.

Tecnología y la creación de valor

Por su parte, Federico Cúneo, socio de Amrop, consideró que el uso de la tecnología es otra habilidad directiva a considerar, ello en un escenario de avance tecnológico tras la pandemia del COVID-19 .

En ese sentido, destacó tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) o Machine Learning, sin embargo, dijo que la tecnología se aplicará dependerá de la línea del negocio en el que se encuentra.

“Se debe ser un usuario ‘fantástico de la tecnología’. Si yo estoy en una empresa de construcción, la utilización de la energía bajo la Inteligencia Artificial tiene que ser con esa actividad de negocio. Es muy distinto el uso de la IA en el sector de retail, por ejemplo”, explicó.

Cúneo también destacó como una habilidad el manejo de comunidades y relaciones institucionales , ello en un contexto de convulsiones sociales que viene registrando el país.

De igual manera, consideró otro aspecto importante: a creación de valor. Según dijo, hoy se habla poco de este habilidad, pero es un tema visto en los fondos de inversión privada, en donde hay un área de Creación de valor en las empresas del portafolio.

Explicó que esta es una disciplina nueva que ya existe en estos fondos, pero debería estar incorporarse en las empresas. Así, detalla, la creación de valor es donde se incrementa margen, volumen, dónde reajusto costos, pero no a corto plazo, si no, a largo plazo.

“La disciplina de ir midiendo valor-empresa estimado a futuro es una actividad nueva que los puestos gerenciales deben estar viendo, porque en cualquier momento puede venir una oferta de compra o el propietario decide hacer una venta”, dijo.