Así, mencionó los proyectos Majes Siguas II, Chavimochic III, el aeropuerto de Andahuaylas, el hospital de Abancay, el centro de salud de Máncora, las defensas del río Tumbes, el proyecto Alto Piura, el drenaje pluvial de Piura y Sullana; el Hospital de Nivel 3-1 en Huaraz, la carretera longitudinal trasandina y proyecto de irrigación Chinecas (Áncash).

De esta lista, solo dos proyectos (Majes Siguas II, Chavimochic III) forman parte del nuevo Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), lanzado en octubre del año 2022 y que en total contempla una cartera de 72 proyectos (entre obra pública, Asociaciones Pública-Privada y Proyectos en Activos) por S/ 146,622 millones.

De este modo existen otras 70 obras prioritarias de los sectores Salud, Transportes, Agua y Saneamiento, Educación y otros por S/141,453 millones, más allá de los diez proyectos anunciados por el premier y que buscan ser culminados hasta el año 2025.

Entre esos proyectos figuran la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, Parque Industrial de Ancón, y el Proyecto Torre Trecca (edificio de 23 pisos ubicada en la Av. Arenales y abandonada hace 50 años).

Es preciso mencionar que el PNISC actualiza el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) aprobado en el 2019, que contemplaba 52 proyectos por más de S/ 100,000 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que de los 52 proyectos priorizados en el PNIC 2019, 29 proyectos no formaron parte del PNISC 2022 - 2025 debido a que 15 no fueron presentados y 14 no lograron obtener el puntaje requerido o no cumplían con las características mínimas para el nuevo plan.

No culminarían en el 2025

Para el director ejecutivo de Infraestructura de EY, Camilo Carrillo, los proyectos priorizados en el PNISC pueden ejecutarse, sin embargo, es probable que no sean culminados en la fecha establecida (hasta el 2025), pues el gobierno actual ya ha anticipado que es de transición y que culminará con las nuevas elecciones, ya sea este año 2023 o el 2024.

“Entonces en un año no se van a terminar de ejecutar todos los proyectos del plan de infraestructura, pero sí se puede impulsar los proyectos. Este año podrían impulsarse varios de esos proyectos de tal manera que se deje al siguiente gobierno esos proyectos ejecutándose “, sostuvo a Gestión.

En ese sentido, indicó que este gobierno debería esforzarse por dejar la mayor cantidad de proyectos o adjudicados, en ejecución o reactivados.

“El proyecto Chavimochic está paralizado, si encuentran la solución de cómo reactivar Chavimochic, ya de por sí sería una tremenda noticia para la infraestructura nacional”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Impulso y Con Punche Perú tendrían impacto acotado mientras reformas no arrancan

Siguiendo esa línea, Patricia Benavente, experta en infraestructura y APP, señaló que se debería ‘limpiar’ la cartera del nuevo PNISC y analizar aquellos proyectos que están en modo ‘zombie’ y retirarlos.

“Se debe apostar por destrabar la gran cartera de proyectos que ya están en ejecución con contratos firmados, con adendas que no han sido firmadas y los que tienen trabas, eliminarlos. El equipo de destrabe debe estar haciendo un informe sobre el diagnóstico y su plan de trabajo”, dijo.

De igual manera, cuestionó si el nuevo Plan de Infraestructura (2022-2025) incorporó o no las recomendaciones que en su momento realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración del primer plan (2019).

“El BID, en su momento cuando asesoró al Gobierno peruano al publicar su primer informe, recomendó medir no solo las brechas en cantidad de proyectos, sino, en calidad de prestación de servicios. Personalmente creo que la respuesta no es muy clara, porque no es claro que se haya incorporado las recomendaciones del BID en una nueva medición que enfrenta el país es materia de infraestructura”, apuntó.

EL DATO

Perú figura en el top 10 de países donde la falta de infraestructuras complementarias es un obstáculo de crecimiento, según el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Lista de proyectos priorizados para el PNISC 2022 - 2025