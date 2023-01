A inicios de enero, desde el MTC, se dio cuenta que ya se culminaron los trabajos de cimentación de la zona del terminal de pasajeros destinada a los vuelos internacionales. Se ultimaban los preparativos -en cambio- para dar inicio a la cimentación del sector del terminal que se usará para los vuelos nacionales.

El área del terminal es de 25,000 metros cuadrados.

“ Corre riesgo ya que no hay gente trabajando. No hay accesos ni movilidad . Se ha parado en estos días ya que no hay pase de la ciudad del Cusco al distrito de Chinchero. Estoy frente del futuro aeropuerto, no hay movimiento ni trabajo”, comentó.

Esta paralización empezó -dijo- a partir de esta semana, con las protestas.

“ Desde hace dos días se está radicalizando las protestas en la ciudad del Cusco , como autoridad quisiéramos reunirnos con la presidenta, pero no se puede ya que no hay acceso. Lo que pedimos los alcaldes distritales es una reunión urgente para transmitirle nuestras necesidades”, indicó.

-Terrenos-

Si bien el futuro aeropuerto será una realidad en tres años, esta infraestructura ¿está revalorando el valor de la tierra?

El presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio del Cusco, Ronald Hermoza, explicó que el metro cuadrado en esta zona llegó a los US$ 600. Ahora, con la incertidumbre política y social la que ya se arrastra desde hace un tiempo, su valor no baja de los US$ 400.

“Debido a que es una zona en crecimiento, que en algún momento se van a revalorizar con el aeropuerto operando”, argumentó.

En esta zona, dice el alcalde de Chinchero, todavía existen terrenos comunales, es decir, que son rústicos. “Para una compra/venta lo tiene que aprobar toda la comunidad y solamente hay un espacio urbano reducido, en la que hay interés. Está pendiente -además- las titulaciones”.

Respecto al interés para el desarrollo de inversiones alrededor de lo que será el futuro aeropuerto, el alcalde mencionó que -hasta el momento- no han recibido propuestas ni solicitudes para grandes proyectos.

“Cuanto quisiera (la inversión) de cadenas hoteleras o de empresas dedicadas a diversos rubros. Nos gustaría que (el Estado) nos apoye en la instalación de un parque industrial. Lamentablemente no hay. Todo dependemos del exterior”.

En efecto, Hermoza precisó que -por el momento- no hay grandes proyectos previstos en las áreas circundantes del futuro aeropuerto de Chinchero. Lo que se ha visto es el interés de los propios cuzqueños de construir edificaciones de cinco a seis pisos para recibir turistas.

-Cusco-

Ronald Hermoza, de la CCL de Cusco, detalló que a raíz de las protestas todo el movimiento inmobiliario en la región se ha paralizado lo que también tiene un impacto respecto precio del metro cuadrado

“La situación social ha traído como consecuencia que los precios se reduzcan en 15% aproximadamente. El precio del metro cuadrado no es estático, por ejemplo, en el centro de la ciudad oscila en US$ 2,000 el metro cuadrado. En este momento hay gente que está vendiendo entre US$ 1,600 a US$ 1,300 por metro cuadrado”, refirió.

“Lo peor es que no sabemos cuándo va a parar esta situación de conflicitividad, tomando en cuenta que hay paro total en Cusco, ya de tres días y no tiene cuando acabar”, agregó.

Sobre los proyectos inmobiliarios afectados, el representantes gremial dijo que en el Valle Sagrado estaban desarrollándose casas de campo para turistas, las que se han visto afectados.

“Son tres proyectos grandes que implican una inversión cercana a los US$ 20 millones aproximadamente, las que están paralizados y van a esperar, si la situación mejora”.