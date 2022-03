La energía que irradia Cusco atrae cada vez más a turistas que buscan alquilar casas por temporadas, lo que abre oportunidades de inversión. Pero estas no solo se enfocan en turismo. Sobre estas y otras actividades nos comenta el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.

¿Cómo se proyecta se comportará la inversión privada en Cusco este año?

La inversión privada este año decrecería en 2.4% con respecto al 2019, lo que se explicaría por una desaceleración de la inversión minera, la contracción de la inversión no minera, a lo que se suma el retroceso de la confianza empresarial y la inestabilidad política del país.

En lo que va del año, ¿cómo va el desempeño del sector turismo?

Las cifras de visitas de turistas a la región de Cusco no llegan aún al nivel prepandemia. En el primer mes del año el ingreso de turistas a Machu Picchu fue 55.6% menos que en enero del 2019, es decir, solo llegaron la mitad. Y es que la aparición de variantes del coronavirus, las restricciones aplicadas por el Estado y las protestas contribuyen a la lenta recuperación del sector. Pero ya desde este mes el turismo viene mejorando.

¿Y en qué zonas de Cusco hay potencial para invertir?

El Valle Sagrado de los Incas se ha vuelto un buen lugar para la construcción de casas de campo e inversión de proyectos, por el arribo de turistas que desean alquilar por temporadas. Además, está la expectativa por el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Chinchero y el movimiento que generará para la zona. Asimismo, hay potencial de inversión en La Convención y en Calca.

¿Con cuánto espacio se cuenta en el Valle Sagrado para invertir?

En el 50% de los terrenos se puede invertir en la construcción de casas de campo y hoteles, y dentro de este grupo el 30% se encuentra bajo el amparo, regulación y reglamentación del Ministerio de Cultura por encontrarse en zonas rígidas o arqueológicas. En este último caso, hay que seguir los parámetros de la entidad para poder construir.

Precios

¿Cuál es el precio del metro cuadrado en el Valle Sagrado?

En el 2019 se adquirían entre US$ 250 y US$ 270 el metro cuadrado y ahora se encuentran entre US$ 300 y US$ 380 (entre 20% y 40% más) por la creciente demanda. Y es rentable, ya que solo el alquiler de una casa de campo en la zona un fin de semana cuesta, en promedio, S/ 750.

En el caso de los terrenos en La Convención y Calca, ¿qué tipo de inversión se puede hacer?

En ambos casos se pueden hacer casas de campo turísticas, lodges, así como invertir en negocios en el sector agroindustrial. Y es que en La Convención y Calca se producen los productos emblemáticos de exportación de la región, como el café, cacao, quinua, maíz gigante y kiwicha, que tienen gran demanda en Alemania, Estados Unidos y países de Asia.

¿A cuánto asciende el precio del metro cuadrado en estas zonas?

En Calca el metro cuadrado está entre US$ 280 y US$ 340, dependiendo de si tiene accesibilidad a las principales vías de comunicación, y si cuenta con la instalación de servicios básicos. En La Convención, en predios rurales se encuentra desde US$ 10 dependiendo de la accesibilidad y que se cuente con servicios básicos y de saneamiento.

Con respecto a la inversión hotelera, ¿hay nuevos proyectos en desarrollo?

Actualmente tenemos el desarrollo del proyecto Hotel Hampton by Hilton Cusco en el centro histórico de la Ciudad Imperial, por parte de Wanchak Real State. Tendrá 120 habitaciones y ya está a un 90% en su avance de entrega final. Comenzará a operar a mediados de año.

Cusco ya cuenta con Real Plaza, ¿se abrirán nuevos malls?

La operadora de centros comerciales Retail Marketing Consulting (R&M) anunció la construcción de un segundo mall en Cusco con una inversión de entre US$ 70 millones y US$ 80 millones. Este proyecto ya cuenta con los estudios de prefactibilidad, un máster plan y un análisis económico y financiero para ponerlo en desarrollo. En los próximos años se espera el ingreso de nuevos centros comerciales y se espera la llegada de más marcas internacionales.

¿Se están desarrollando nuevos proyectos de vivienda?

Las ofertas de edificios residenciales y de viviendas en los últimos años viene creciendo 30% y 40%, respectivamente, en comparación con los últimos seis años. Si bien la pandemia les afectó, rápidamente se recuperaron.

En Cusco se está apostando por la construcción de departamentos de entre siete y nueve niveles.

¿Qué inversiones se están ejecutando en el sector minería?

Al término del último año Cusco fue la cuarta región en concentrar la mayor cantidad de inversión minera, con más de US$ 422 millones, el 8.1% del total a nivel nacional. En cuanto a proyectos, por ejemplo, Hudbay inició la operación de la expansión de Pampacancha, anexo del proyecto Constancia, en la provincia de Chumbivilcas, con una inversión proyectada de US$ 70 millones. La empresa espera que a medida que se vaya consolidando la producción de los proyectos de crecimiento en Pampacancha y New Britannia, esto les conlleve a un incremento en la producción de cobre y oro.

Esperan medidas de impulso al turismo

Cusco fue reconocido con el sello Safe Travels otorgado por el World Travel & Tourism Council (WTTC), que ayuda con la promoción de turismo seguro y confiable, resaltó el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.

Sin embargo, indicó que siendo una de las industrias más golpeadas a nivel nacional e internacional, la reactivación del sector amerita hacer muchos más esfuerzos. “Se requieren varias medidas, como el aumento de la capacidad de ingreso a Machu Picchu, se de financiación a las empresas de turismo, incentivos tributarios, reprogramación de pagos de Reactiva y FAE Turismo, así como aumentar la promoción en el exterior”, anotó.