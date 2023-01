“De acuerdo a una última encuesta que realizamos sobre las renuncias en el país (julio de 2022), solo el 6% había respondido que la razón era la mala relación con sus jefes, esto implica un aumento de 48% , indicando que eran otros motivos las que más pesaban en su decisión, tales como la falta de oportunidades para crecer, el sueldo o el ambiente laboral”, comentó Mario Bonifaz, brand manager de Bumeran Selecta.

Entre las razones de esa mala relación, el ejecutivo sostuvo que los jefes no permiten crecer profesionalmente a sus trabajadores, tienen poca flexibilidad, solo trabajan los casos que consideran exitosos y no confían en sus equipos.

Bonifaz indicó que los jefes toman esa actitud, principalmente, por la falta de adaptación a las necesidades de sus equipos.

“La capacitación de las empresas a sus trabajadores es sumamente importante, así como una buena selección de personal permitirá disminuir la rotación”, agregó.

Percepción de sus jefes

Respecto a si los jefes son siempre los mejores líderes, la respuesta fue categórica: el 66% considera que no.

Entre los fundamentos del por qué no perciben a su jefe como un líder, un 24% dijo que es “ porque no da oportunidades de crecimiento profesiona l”, otro 24% “ debido a que no motiva al equipo ”, un 19% “ porque solo da órdenes y no dirige al equipo ”, “es muy autoritario ” también con un 19%, y 14% “ solo se hacía cargo de los casos exitosos ”.

¿Por qué consideras que su jefe no es/era un líder?

“La rotación (de renuncias al trabajo) podría mantenerse alta si (los jefes) no se adaptan a los cambios, considerando que las nuevas generaciones valoran mucho más su salud mental y bienestar, que el sueldo”, puntualizó.

El representante de Bumeran también precisó que los resultados de la encuesta en otros países demostraron que esta es una tendencia regional.

¿Alguna vez pensaron en renunciar a un trabajo porque no tenían una buena relación con su jefe?

Con respecto a las cualidades más valoradas en un jefe o una jefa, el 52% consideró que contribuyan al crecimiento personal y profesional de los miembros de su equipo, un 46% que escuchen las necesidades, el 29% que reconozcan los logros, 25% que sean comunicativos, 22% que confíen y brinden autonomía su equipo.

“Durante los últimos años el papel del jefe en las organizaciones ha evolucionado, dejando de ser solo aquella persona que daba las órdenes o verificaba el cumplimiento de las actividades, para pasar a tener un perfil de líder, es decir, una persona con capacidad de guiar e influir en sus equipos”, resaltó Bonifaz.