Entre las cualidades más valoradas en un jefe o una jefa, el 52% consideró que contribuyan al crecimiento personal y profesional de los miembros de su equipo , un 46% que escuchen las necesidades , el 29% que reconozcan los logros , 25% que sean comunicativos , 22% que confíen y brinden autonomía su equipo .

En tanto, otro 22% indicó que el jefe debe desarrollar un liderazgo emocional , 20% que sea flexible y logre adaptarse a los cambios , y por último, un 18% que genere espacios de relacionamiento entre los compañeros .

“Ahora el jefe pasó a tener un perfil de líder, es decir, una persona con capacidad de guiar e influir en sus equipos, y que incluso son reconocidos como tal por los demás”, resaltó Mario Bonifaz, brand manager de Bumeran Selecta.

Precisó que esta tendencia se ve en todos los rubros, hasta en sectores extractivos como la minería que pueden ser considerados como duros o cuadriculados, ya que capacitan a sus planas gerenciales o supervisores para ser líderes, al tener a cargo grupos grandes de personas.

Sin embargo, el ejecutivo sostuvo que se implementa mucho más en áreas administrativas, de ventas o aquellas donde mayoritariamente tienen personal joven.

“Aunque esta demanda empezó con una población millennial, actualmente quienes más valoran estas cualidades son la generación Z (nombre que se da a los nacidos entre mediados de 1990 y principios del 2000), al momento de decidir si continuar o no en una empresa ”, acotó.

Otras cualidades de los jefes

Bonifaz explicó que los trabajadores también buscan que sus jefes tengan habilidades para que puedan distribuir adecuadamente las tareas de acuerdo al potencial, capacidad y necesidades de la actividad.

Asimismo, la empatía y flexibilidad frente a temas personales que puedan estar afectando a su equipo, identificarlo adecuadamente y a tiempo, buscar soluciones en conjunto y evitar sobrecargarlos innecesariamente.

Además, comentó que las cualidades señaladas para los líderes ya son consideradas por parte de los reclutadores al momento de la selección.

“Sí, ya que es una demanda de los nuevos trabajadores. Sin embargo, en algunos casos se capacita a los mismos colaboradores para evitar iniciar su proceso de reemplazo. Estas capacitaciones pueden ir ligadas a seguimiento para analizar la efectividad de estas nuevas habilidades en sus equipos”, detalló.

Añadió que los colaboradores cada vez esperan ver que sus jefes cuenten con dichas habilidades y las empresas se están adaptando a los cambios capacitando y contratando personas con estos skills.

Percepción del jefe

Con respecto al liderazgo, los trabajadores peruanos también respondieron sobre: ¿qué percepción tienen de sus jefes o jefas? El 45% dijo que muy buena, el 32% buena, el 15% regular y el 8% mala.

“Los que respondieron mala o regular lo atribuyen a que ‘no está/estaba dispuesto/a a enseñarle a su equipo’ con un 33%, a ‘que es/era muy autoritario/a’ con un 25%, a ‘que no escucha/escuchaba sus necesidades’ con un 24%, y con ese mismo porcentaje a ‘que no confiaba lo suficiente en su equipo”, anotó.

Los encuestados afirmaron que otras de las razones es que no se le brinda el reconocimiento que se merecen (18%), que no dan el apoyo que el equipo espera (18%), no tienen suficientes responsabilidades (16%), y que no reciben los beneficios que desean (6%).

