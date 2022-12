Para esta edición, se entrevistó a más de 10,000 personas. Del total de empresas encuestadas, el 58.4% indicó que aplicará un incremento salarial de cara al 2023.

¿De cuánto sería el aumento? El 42.9% señala que sería de 1% a 2%; el 19.2% subiría de 3% a 4%; el 20.2% lo haría entre 5% y 6%; el 6.2% señala que sería de 7% a 8%; mientras que el 11.5% indica que subiría más del 9%, cifra por encima del estimado de inflación para el 2022 (alrededor de 8%).

Y es que a la hora de contemplar nuevas oportunidades laborales, el factor que más atrae al talento es el salario (72.1%); en coincidencia con el ranking de las principales causas de desmotivación laboral.

¿Qué lleva a la fuga de talento? Remuneración no acorde a las responsabilidades del puesto; falta de participación en la toma de decisión y falta de control en los procesos; falta de perspectiva de crecimiento profesional; mala relación con compañeros o jefes; exceso de carga laboral; horarios estrictos; exigencias contrapuestas entre la vida familiar y laboral; y jornadas largas o fuera del horario normal.

Salarios y top de industrias

Al revisar el top de industrias se encuentran: Banca, Minería, Industrial, TI (Tecnología de la Información) y Payments.

En tanto, los salarios (fijos) según el grado de especialización del profesional van desde los S/ 25,000 a más de S/ 55,000, para un perfil senior.

Competencias

1. Gestión de personas (relaciones laborales, Implementación de cultura a distancia, gestión de modelos flexibles, liderazgo en modelos digitales).

2. Habilidades tech y digital para los de negocio y al revés para los perfiles tech (CIO como socio del negocio y C-Suite involucrado con la digitalización de las industrias).

3. Manejo político en el alto nivel (Generación de vínculos con los stake holders – ser un líder influyente).

4. Ejecutivos con evidencias en la gestión de equipos diversos y generación de cultura diversa (D&I).

La importancia del manejo político

Álvaro Merino Reyna, líder del Pilar Transformación Empresarial en la Era Digital de Centrum PUCP, señaló a gestion.pe que vivimos en un mundo donde cada vez las personas tienen más opiniones y donde resulta imposible tener un buen manejo de equipo o llegar a ser un buen líder sin tener manejo político.

“Esta habilidad, le permite a los líderes manejar opiniones diversas, manejar temas sociales, manejar temas de relaciones tanto hacia arriba con sus jefes o pares, como hacia abajo con sus colaboradores. Entonces, el manejo político es sin duda una de las habilidades más importantes que se busca hoy en los líderes en términos generales y en puestos gerenciales”, resalta.

Pero no solo es importante el manejo político -advierte- sino también saber gerenciar un equipo diverso. Y es que hace algunos años no se entendía la diversidad como una buena práctica, pero hoy en día, las compañías de alto rendimiento en el mundo le han enseñado al mercado que hay una gran importancia en procurar tener un equipo diverso porque la gente que viene de distintas culturas tiene diferentes procesos de aprendizaje y es capaz de adaptarse mejor.

“En compañías multinacionales, por ejemplo, antiguamente, las grandes corporaciones americanas tenían a todos sus ejecutivos de origen americano, pero aprendieron que cuando al entrar al mercado africano, al mercado asiático o al mercado en Latinoamérica, era importante contar con gente puestos de alto nivel que tenga la capacidad de intercambiar ideas y cuestionar lo que están haciendo porque entienden la diversidad de las geografías”, indica el especialista.

Cuando no hablamos de compañías multinacionales y hablamos de compañías más pequeñas y locales, se aplica el mismo concepto, pero ya no necesariamente a las nacionalidades sino a la regionalización. Por ejemplo, dice Merino Reyna, en Perú es importante contar con gente de la selva para que nos explique y ayude a entender cómo es que se hacen negocios en Iquitos o en Pucallpa.

“Lo mismo sucede en la sierra, en el norte y en el sur del Perú. Además de esta diversidad geográfica también está la diversidad de género. Claramente los hombres y las mujeres tenemos habilidades más desarrolladas en diferentes campos, que no las hacen mejores ni peores, pero sí diferentes. Personalmente siempre he querido tener un equipo con un balance, con una buena cantidad de hombres y una buena cantidad de mujeres porque así los equipos rinden mejor y lo mismo sucede en los otros campos de la diversidad: religión, origen étnico, social, género, etc”, comenta.

Finalmente, menciona que un buen líder no solamente tiene un buen manejo político sino también tiene un buen manejo y gestión de equipos diversos porque va aprender no solamente a tratar con personas diversas sino a explotar de la manera correcta sus capacidades. “Las empresas deben lograr su éxito a través del éxito de las personas y no a costa de ellos. Un buen gerente será quien aproveche al máximo las capacidades de su equipo en todas sus formas”.