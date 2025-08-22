Señaló que, la mayoría de casos es el área de selección de la empresa o el headhunter quien introduce el tema. Esto suele suceder al inicio del proceso, como un filtro para verificar si el candidato se encuentra dentro del rango presupuestado para el puesto.

“Lo usual es que el empleador o headhunter toque primero el tema del salario. Si te lo preguntan desde el inicio, responde con un rango, no con una cifra cerrada. Asegúrate de contar con suficiente información antes de comprometerte con un monto específico. Y recuerda considerar también los beneficios no económicos, como el salario emocional”, destacó Miranda.