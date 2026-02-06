De acuerdo a la observación de Mónica Berger, consultora y master coach de LHH DBM Perú, muchos de los roces y conflictos que surgen en el hogar o en el trabajo tienen un origen común: fallas en la comunicación. En esta edición de 20 en Empleabilidad, ella comparte cinco recomendaciones para comunicarnos de manera más respetuosa y efectiva.

Entre las recomendaciones, Mónica recuerda que “todo comunica” y que la comunicación no es sólo verbal: la entonación y el lenguaje corporal dicen tanto —o incluso más— que las palabras. Asimismo, resalta la importancia de considerar al receptor, entender que la comunicación es un proceso de ida y vuelta. Al respecto, destaca la necesidad de responder mails, devolver llamadas y otros mensajes oportunamente, ya que quien consulta espera una respuesta.

También menciona el valor del agradecimiento como parte fundamental de una interacción efectiva. “Recordemos agradecer y fomentar el agradecimiento en nuestros equipos y nuestra familia. La palabra “gracias” es mágica, fortalece las relaciones y genera confianza”, expresó.