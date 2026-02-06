Se menciona el valor del agradecimiento como parte fundamental de una interacción efectiva.
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
LHH DBM Perú
LHH DBM Perú

De acuerdo a la observación de Mónica Berger, consultora y master coach de , muchos de los roces y conflictos que surgen en el hogar o en el trabajo tienen un origen común: fallas en la comunicación. En esta edición de 20 en Empleabilidad, ella comparte cinco recomendaciones para comunicarnos de manera más respetuosa y efectiva.

Entre las recomendaciones, Mónica recuerda que “todo comunica” y que no es sólo verbal: la entonación y el lenguaje corporal dicen tanto —o incluso más— que las palabras. Asimismo, resalta la importancia de considerar al receptor, entender que la comunicación es un proceso de ida y vuelta. Al respecto, destaca la necesidad de responder mails, devolver llamadas y otros mensajes oportunamente, ya que quien consulta espera una respuesta.

También menciona el valor del agradecimiento como parte fundamental de una interacción efectiva. “Recordemos agradecer y fomentar el agradecimiento en nuestros equipos y nuestra familia. La palabra “gracias” es mágica, fortalece las relaciones y genera confianza”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

El depósito de la CTS: Lo que las empresas deben tener en cuenta
Compliance para pymes: ¿Por qué y cómo implementarlo?
Cambios en el pago con tarjeta: Lo que tienen que saber los negocios
Haz tu exportación temporal más fácil con un Cuaderno ATA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.